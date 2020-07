Toyota Corolla Cross: inedita SUV di dimensioni compatte

Di Dario Montrone giovedì 9 luglio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Toyota Corolla Cross, l'inedita SUV compatta destinata momentaneamente al solo mercato thailandese

Ecco la nuova Toyota Corolla Cross, inedita SUV di dimensioni compatte della Casa di Nagoya, per il momento destinata al solo mercato thailandese. Tuttavia, a partire dal prossimo anno è previsto il debutto in altri mercati e non è esclusa la commercializzazione nel Vecchio Continente, affianco ai modelli esistenti C-HR e RAV4, nonché alla già svelata Yaris Cross.

A livello di dimensioni, la nuova SUV compatta Toyota Corolla Cross misura 446 cm in lunghezza, 183 cm in larghezza, 162 cm in altezza e 264 cm nel passo. Il volume del bagagliaio, invece, ammonta a quasi 500 litri di capacità minima nella configurazione standard. Inoltre, condivide la piattaforma modulare TNGA modello GA-C con la hatchback Toyota Corolla e la station wagon compatta Corolla Touring Sports, mentre la dotazione di serie comprende il pacchetto Toyota Safety Sense completa dei dispositivi Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert.

Anche e soprattutto ibrida

L'inedita Toyota Corolla Cross è già disponibile nella versione Hybrid a propulsione ibrida da 122 CV di potenza che, in abbinamento al cambio automatico e-CVT, consente di percorrere 100 km con il consumo medio di 4,3 litri di carburante, emettendo 98 g/km di CO2. Nello specifico, la nuova Toyota Corolla Cross Hybrid prevede il motore a benzina 1.8 da 98 CV di potenza e 142 Nm di coppia massima, più l'unità elettrica da 72 CV di potenza e 163 Nm di coppia massima. Infine, la gamma per il mercato thailandese della nuova SUV compatta comprende anche il 'classico' propulsore a benzina 1.8 da 140 CV di potenza e 177 Nm di coppia massima.