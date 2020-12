Toyota RAV4 Plug-In Hybrid: info e prezzi per il mercato italiano

Di Dario Montrone martedì 1 dicembre 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, in vendita sul mercato italiano con gli allestimenti Dynamic+ e Style+

Sul mercato italiano è partita la prevendita della nuova Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, l'inedita versione a propulsione ibrida Plug-In da 306 CV di potenza complessiva, grazie all'abbinamento tra il motore a benzina 2.5 Hybrid Dynamic Force e il propulsore elettrico dedicato. In questa configurazione, la SUV compatta giapponese accelera da 0 a 100 km/h in sei secondi netti.

In modalità ibrida, la nuova Toyota RAV4 Plug-In Hybrid percorre 100 km con il consumo medio di solo 1,0 litri di carburante, emettendo 22 g/km di CO2. In modalità elettrica, invece, l'autonomia massima ammonta a 75 km nel ciclo combinato e quasi 100 km nel ciclo urbano. Inoltre, è prevista la trazione integrale elettrica intelligente AWD-i, mentre il volume del bagagliaio è pari a 520 litri.

Le caratteristiche degli allestimenti Dynamic+ e Style+

La gamma italiana della nuova Toyota RAV4 Plug-In Hybrid è declinata negli allestimenti Dynamic+ e Style+, in vendita rispettivamente a 55.500 euro e 60.000 euro. La dotazione di serie dell'allestimento Dynamic+ è completa di cerchi in lega da 18 pollici di diametro, fari a led, vetri posteriori oscurati, Power Back Door, sistema multimediale Toyota Touch 3 dotato di display touch screen da 9,0 pollici, autoradio digitale DAB, navigatore satellitare integrato e Smartphone Integration, wireless charger, interni in pelle sintetica, sedili riscaldabili, sedile del conducente regolabile elettricamente con il supporto lombare e dispositivi di sicurezza del pacchetto Toyota Safety Sense. L'allestimento Style+, invece, prevede anche i cerchi in lega da 19 pollici di diametro, il tetto panoramico, gli interni in pelle, i sedili anteriori ventilati, il display Head-up e l'impianto audio premium JBL, più i dispositivi Panoramic View Monitor a 360° e Smart Rear View Mirror. La commercializzazione vera e propria, tuttavia, inizierà nel mese di aprile del 2021.