Toyota C-HR GR Sport: aggressività ed esclusività

Di Tommaso Giacomelli lunedì 9 novembre 2020

Toyota presenta la nuova C-HR GR Sport, una versione ispirata al mondo Gazoo Racing, che aumenta il senso di aggressività e sportività. Da gennaio nelle concessionarie

Un crossover già di per sé aggressivo nel look, seppur tuttavia in contrasto con la sua natura ibirda, Toyota C-HR adesso aggiunge una bella dose di sportività in più grazie alla graffiante linea GR Sport, che ispira alle vetture Gazoo Racing del Gruppo giapponese. La Toyota C-HR GR Sport ha il nero come elemento cromatico principale, tra l'altro il tetto è disponibile solo con questa sfumatura. Ad ogni modo sono molte le parti esterne in nero, ad esempio: il logo anteriore e la mascherina, l’interno dei fari, la parte bassa del fascione e l’alloggiamento dei fari fendinebbia, la parte centrale dei cerchi di 19” e l’inserto nel fascione posteriore, così come i retrovisori e lo spoiler posteriore.



Occhio ai dettagli

Anche all'interno si vedono tante novità, innanzitutto questa versione offre i sedili in pelle e Alcantara, resi ancor più preziosi dalle cuciture rosse e grigie presenti anche nelle altre GR. Di serie ci sono anche il volante e il pomello del cambio in pelle traforata, ma anche le soglie d’accesso con il logo della Gazoo Racing; questo logo è presente anche nel tasto per l’avviamento e lo spegnimento del sistema ibrido. All’avvio del motore, il cruscotto fa vedere l'emblema della Gazoo. Gli accorgimenti, tuttavia, non sono solamente a livello estetico, ma riguardano anche l'assetto di questa particolare vettura, che infatti adesso adopera nuovi pneumatici Continental Premium Contact 6, meno votati all’efficienza di quelli che adottano le C-HR standard, e delle nuove regolazioni per le sospensioni e lo sterzo.



In arrivo a Gennaio

Sbarcherà nelle concessionarie Toyota italiane a partire da Gennaio 2021, con una dotazione di serie ricca, che comprende anche i fari a led, i sedili anteriori elettrici e riscaldabili, i vetri oscurati, il navigatore satellitare e l’ultima evoluzione del sistema di assistenza alla guida Toyota Safety Sense, con frenata automatica, mantenimento della corsia e regolatore di velocità adattativo. La versione GR Sport verrà offerta in abbinamento a entrambi i motori della C-HR: il 2.0 ibrido da 184 CV e il 1.8 ibrido da 122 CV.