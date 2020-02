Toyota Corolla: allo studio la versione sportiva GR?

Di Dario Montrone martedì 11 febbraio 2020

In arrivo col restyling di metà carriera, l'inedita sportiva Toyota Corolla GR dovrebbe essere accreditata della potenza di 254 CV.



Nel 2023, la gamma della Toyota Corolla dovrebbe essere ampliata, in occasione del restyling di metà carriera, con la versione sportiva GR. Stando alle indiscrezioni, la 'hot hatch' della Casa di Nagoya potrebbe adottare il motore a benzina 1.6 Turbo a tre cilindri della nuova Toyota Yaris GR e noto con la sigla di progetto G16E-GTS, ma depotenziato a 254 CV e abbinato al cambio manuale e sei marce.

Esteticamente, la futura Toyota Corolla GR sarà riconoscibile per lo stile sportivo della carrozzeria, completa di splitter integrato nel paraurti anteriore, minigonne laterali, spoiler di grandi dimensioni, cerchi in lega dedicati e diffusore integrato nel paraurti posteriore. Oltre alla compatta nipponica, il suddetto propulsore potrebbe essere adottato anche dalla crossover Toyota C-HR con la carrozzeria SUV coupé, sempre per la sportiva declinazione GR.



In attesa della sportiva Corolla GR, la Toyota Corolla dovrebbe essere presto disponibile anche sul mercato italiano nella versione speciale GR Sport, già svelata lo scorso anno al Salone di Ginevra 2019. Proposta solo con l'unità 2.0L Hybrid da 184 CV di potenza e dotata anche del sistema AVS con le sospensioni adattive, la Toyota Corolla GR Sport è caratterizzata da dettagli specifici, come i cerchi in lega da 18 pollici di diametro e le tinte bicolore grigio Ascari Grey, bianco Pearl White e rosso Emotion Red.