Opel Corsa: in arrivo il restyling di metà carriera?

L’anno prossimo, l’attuale Opel Corsa modello F potrebbe essere già sottoposta al restyling di metà carriera. La Casa di Russelsheim starebbe pensando al rinnovamento estetico della propria utilitaria per adottare la nuova calandra Opel Vizor, già vista sui modelli Mokka e Crossland, nonché destinata anche ai nuovi modelli Grandland e Astra. Inoltre, sarebbe previsto anche l’aggiornamento stilistico dell’abitacolo per l’introduzione della plancia Pure Panel.

A livello di motorizzazioni, la nuova Opel Corsa restyling sarà proposta con il propulsore a benzina 1.2 aspirato a tre cilindri da 83 CV di potenza, affiancato dal motore di pari alimentazione e frazionamento 1.2 Turbo nelle versioni da 110 CV e 131 CV di potenza. Inoltre, dovrebbe essere confermata l’unità diesel 1.5 Ecotec D nella più prestante declinazione da 110 CV di potenza, ma non è escluso l’abbandono dell’alimentazione a gasolio come già avvenuto per le dirette concorrenti.

Inoltre, sono allo studio molte novità anche per la Opel Corsa-e a propulsione elettrica, come la carrozzeria bicolore con il cofano motore di colore nero e la maggiore autonomia, senza dimenticare il possibile debutto della sportiva configurazione OPC da oltre 200 CV di potenza e gemella della già ipotizzata Peugeot e-208 PSE.