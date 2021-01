Opel Crossland 2021: dotazioni, novità e prezzi

L’impostazione generale conferma le dimensioni compatte che dal 2017 costituiscono uno degli atout di gamma. In realtà, il “maquillage” è decisamente ampio, e riflette pienamente le più recenti soluzioni di stile e di attenzione ai dettagli propri della nuova produzione di Russelsheim.

Ecco, in estrema sintesi, la “carta d’identità” della nuova configurazione 2021 di Opel Crossland: perde la “X” che per quasi quattro anni ha identificato la lineup del compact-crossover di Russelsheim, tuttavia “guadagna” un nuovo allestimento (GS Line) di indole sportiva ed una impostazione estetica profondamente rinnovata e frutto del nuovo linguaggio di stile adottato dal marchio del “Fulmine” che dall’estate del 2017 è nell’orbita PSA e, da quest’anno, entra a far parte della new Co Stellantis in funzione della fusione “au pair” tra il colosso franco-tedesco ed Fca.

Composizione di gamma

La lineup di Opel Crossland 2021, già disponibile alle ordinazioni, si articola su quattro declinazioni di allestimento:

Opel Crossland Edition

Opel Crossland GS Line (nuova versione che strizza l’occhio ad un’allure sportiva)

Opel Crossland Elegance (orientata verso caratteristiche di comfort)

Opel Crossland Ultimate (variante alto di gamma per dotazioni).

Corpo vettura

Opel Crossland 2021 porta al debutto il nuovo, e già caratteristico, stilema “Vizor” – di recentissimo “reveal” sulla nuova generazione di Opel Mokka – che sottolinea l’impostazione del frontale in un’armoniosa integrazione fra gruppi ottici e calandra. Fra le altre caratteristiche esterne, l’edizione 2021 di Opel Crossland presenta nuove protezioni sottoscocca anteriori e posteriori, nuovi set di cerchi in lega da 16” e 17” (disponibili nelle finiture in, rispettivamente, argento, nero lucido bi-colore o nero lucido; e nero lucido bi-colore o nero lucido), nuova fanaleria posteriore ad effetto sfumato, nuovo portellone in nero lucido (finitura disponibile in abbinamento con il tetto verniciato in nero). Ulteriori dettagli di finizione vengono rappresentanti dalla presenza di accenti cromati alle cornici dei fendinebbia a Led (allestimenti “Ultimate” ed “Elegance”) e nella modanatura cromata alle porte (“Ultimate”). L’ingombro in senso longitudinale è pressoché invariato: 4,2 m di lunghezza.

GS Line: strizza l’occhio al dinamismo

La lineup Crossland 2021 si amplia con l’arrivo dell’inedita configurazione GS Line, che comprende nell’ordine: cerchi in lega da 17” a finitura in nero, tetto verniciato in nero, firma luminosa in rosso per l’apertura diurna, sedili ergonomici AGR (certificati, cioè, dall’ente tedesco Aktion Gesunder Rücken e.V.: la stessa tipologia equipaggia le varianti di gamma superiori) per conducente e passeggero anteriore, fari posteriori a LED e barre portatutto longitudinali sul tetto.

Dimensioni esterne

Lunghezza massima: 4,21 m-4,23 m

Larghezza: 1,82 m (con specchi retrovisori esterni chiusi); 1,97 m (con specchi retrovisori esterni aperti)

Altezza: 1,6 m

Passo: 2.604 mm

Carreggiata anteriore: 1.518 mm

Carreggiata posteriore: 1.491 mm

Diametro di sterzata “da muro a muro”: 11,2 m.

Peso in ordine di marcia compreso il conducente: 1.174 kg (1.2 benzina 83 CV); 1.245 kg (1.2 110 CV); 1.259 (1.2 130 CV cambio manuale); 1.366 kg (1.2 130 CV cambio automatico AT6 a 6 rapporti); 1.289 kg (1.5 EcoTec turbodiesel 110 CV); 1.361 kg (1.5 EcoTec 120 CV).

Bagagliaio, modularità e infotainment

Piuttosto ampia la capacità del vano bagagli, anche in considerazione degli ingombri esterni e delle esigenze di versatilità della clientela-tipo che rivolge la propria attenzione ai veicoli di fascia crossover-compact: da 410 litri nel normale assetto di marcia (aumentabili a 520 litri con i sedili posteriori, frazionabili nel consueto schema 60:40, fatti scorrere di 150 mm in senso longitudinale) e fino a 1.255 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Da segnalare, fra le dotazioni di bordo, il ricorso ad un modulo infotainment “new gen” che fa riferimento ai sistemi “Multimedia Radio” e “Multimedia Navi Pro” con display touch da 8” (per gli allestimenti di alta gamma), compatibili con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, sistema di ricarica wireless per i device portatili e suite di servizi “OpelConnect” e “LIVE Navigation” (quest’ultimo disponibile gratuitamente per 36 mesi dopo l’attivazione) per la visualizzazione delle informazioni su traffico in tempo reale e prezzi aggiornati dei carburanti, oltre al collegamento diretto alla centrale di assistenza in caso di guasto o chiamata d’emergenza.

Dimensioni del vano bagagli

Lunghezza del piano di carico fino allo schienale dei sedili posteriori: 793 mm

Lunghezza del piano di carico allo schienale dei sedili anteriori (con sedili posteriori abbattuti): 1.483 mm

Larghezza massima del vano di carico: 1.000 mm

Altezza di carico: 728 mm

Altezza dell’apertura vano di carico: 712 mm

Larghezza dell’apertura vano di carico: 950-1.002 mm.

Capacità del vano bagagli

Capienza utile fino al bordo superiore dei sedili posteriori: 410 litri; con sedili posteriori amovibili: 520 litri

Capienza utile con i sedili posteriori abbattuti e fino al bordo superiore dei sedili anteriori: 810 litri

Capienza utile con lo schienale dei sedili posteriori abbattuto, e fino al padiglione superiore: 1.255 litri.

Motorizzazioni benzina e diesel

Sotto al cofano, Opel Crossland 2021 viene equipaggiata con due tipologie di motorizzazione: 1.2 turbo benzina e 1.5 turbodiesel, entrambe Euro 6d ed a loro volta articolate in un ampio range di potenza.

Opel Crossland 2021: la scheda tecnica

1.2 benzina

Architettura: 3 cilindri in linea in posizione trasversale, sovralimentato mediante turbocompressore

Potenza massima: 83 CV a 5.750 giri/min; 110 CV a 5.500 giri/min; 130 CV a 5.500 giri/min; 130 CV a 5.500 giri/min

Coppia massima: 118 Nm a 1.750 giri/min; 205 Nm a 1.750 giri/min; 230 Nm a 1.750 giri/min; 230 Nm a 1.750 giri/min

Trasmissione: cambio manuale a 5 rapporti (1.2 83 CV); cambio manuale a 6 rapporti (1.2 110 CV e 1.2 130 CV); cambio automatico a 6 rapporti (1.2 130 CV).

Valori prestazionali

Velocità massima: 170 km/h (1.2 83 CV); 187 km/h (1.2 110 CV); 201 km/h (1.2 130 CV con cambio manuale); 198 km/h (1.2 130 CV con cambio AT6)

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 14”5 (1.2 83 CV); 10”9 (1.2 110 CV); 9”9 (1.2 130 CV con cambio manuale); 198 km/h (1.2 130 CV con cambio AT6)

Consumo a ciclo medio WLTP (dati preliminari): 6,1-5,8 litri di benzina per 100 km (1.2 83 CV); 6,1-5,8 l/100 km (1.2 110 CV); 6,0-5,7 l/100 km (1.2 130 CV con cambio manuale); 6,4-6,1 l/100 km (1.2 130 CV AT6)

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP (dati preliminari): 139-132 g/km (1.2 83 CV); 138-131 g/km (1.2 110 CV); 137-130 g/km (1.2 130 CV cambio manuale); 143-137 g/km (1.2 130 CV AT6)

Classe di inquinamento: Euro 6d.

1.5 turbodiesel EcoTec

Architettura: 4 cilindri in linea disposto in posizione trasversale

Potenza massima: 110 CV a 3.500 giri/min; 120 CV a 3.750 giri/min

Coppia massima: 250 Nm a 1.750 giri/min; 300 Nm a 1.750 giri/min

Trasmissione: cambio manuale a 6 rapporti (1.5 EcoTec 110 CV); cambio automatico a 6 rapporti (1.5 EcoTec 120 CV).

Valori prestazionali

Velocità massima: 185 km/h (1.5 EcoTec 110 CV); 183 km/h (1.5 EcoTec 120 CV)

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 11”8 (1.5 EcoTec 110 CV); 11”5 (1.5 EcoTec 120 CV)

Consumo a ciclo medio WLTP (dati preliminari): 4,8-4,5 litri di gasolio per 100 km (1.5 EcoTec 110 CV); 5,2-4,9 litri di gasolio per 100 km (1.5 EcoTec 120 CV)

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 126-118 g/km (1.5 EcoTec 110 CV);: 136-128 g/km (1.5 EcoTec 120 CV)

Classe di inquinamento: Euro 6d.

Dotazioni ADAS: non manca nulla

In piena corrispondenza con la filosofia di equipaggiamento propria del marchio di Russelsheim, anche Opel Crossland 2021 fa riferimento ad un ampio “capitolato” di sistemi di ausilio attivo alla guida, che nella aggiornata lineup del crossover del “Fulmine” si articolano su:

Cruise Control con limitatore della velocità e riconoscimento dei limiti di velocità

e riconoscimento dei limiti di velocità Frenata autonoma d’emergenza con rilevamento pedoni (attiva da 5 km/h) e avviso sonoro, visivo e, in caso di urto imminente, prepara – fino ad azionare – il freno automatico d’emergenza, che al di sotto di 30 km/h può arrestare il veicolo, mentre al di sopra di tale limite riduce la velocità della vettura e lascia al conducente il compito di fermarla

con rilevamento pedoni (attiva da 5 km/h) e avviso sonoro, visivo e, in caso di urto imminente, prepara – fino ad azionare – il freno automatico d’emergenza, che al di sotto di 30 km/h può arrestare il veicolo, mentre al di sopra di tale limite riduce la velocità della vettura e lascia al conducente il compito di fermarla Lane Departure Warning

Rilevatore di stanchezza conducente

Avviso angoli ciechi , con sensori ad ultrasuoni per segnalare gli altri veicoli che viaggiano ai lati della vettura e avvisa il guidatore attraverso una spia luminosa collocata nel relativo specchio retrovisore esterno

, con sensori ad ultrasuoni per segnalare gli altri veicoli che viaggiano ai lati della vettura e avvisa il guidatore attraverso una spia luminosa collocata nel relativo specchio retrovisore esterno Telecamera posteriore panoramica , con angolo di 180 gradi

, con angolo di 180 gradi Automatic Park Assist, predisposto all’identificazione degli stalli di sosta in parallelo ed in perpendicolare, e parcheggia il veicolo in autonomia: al conducente si richiede soltanto di azionare i pedali ed il cambio.

IntelliGrip: il sistema adattivo di controllo trazione

Le dinamiche di guida di Opel Crossland possono essere ulteriormente affinate con l’adozione del dispositivo che, in alternativa alla trazione integrale (il pianale di Opel Crossland non la supporta) ed in aggiunta a un re-engineering delle geometrie e degli elementi del telaio (nuovi gruppi molla-ammortizzatore all’avantreno di tipo McPherson e per il retrotreno a barra di torsione; nuovo albero intermedio del piantone dello sterzo per una precisione di guida ancora più accurata), assicura – evidenziano i tecnici Opel – ottimali doti di trazione e stabilità su tutti i tipi di fondo stradale, mediante cinque modalità di intervento:

Normal , è la configurazione standard adatta per la normale marcia in città, in autostrada o nelle strade extraurbane

, è la configurazione standard adatta per la normale marcia in città, in autostrada o nelle strade extraurbane Neve : regola, nell’avanzamento su superfici ghiacciate e innevate fino a 50 km/h, lo slittamento delle ruote anteriori, trasferendo la coppia alla ruota con più aderenza

: regola, nell’avanzamento su superfici ghiacciate e innevate fino a 50 km/h, lo slittamento delle ruote anteriori, trasferendo la coppia alla ruota con più aderenza Fango : attiva fino a 80 km/h, comanda uno slittamento intenzionale della ruota con minore trazione, per garantire la rimozione del fango in eccesso dallo pneumatico e quindi assicurargli una istantanea ripresa di grip; nello stesso momento, la ruota con maggiore aderenza riceve la coppia più alta

: attiva fino a 80 km/h, comanda uno slittamento intenzionale della ruota con minore trazione, per garantire la rimozione del fango in eccesso dallo pneumatico e quindi assicurargli una istantanea ripresa di grip; nello stesso momento, la ruota con maggiore aderenza riceve la coppia più alta Sabbia : studiata per consentire una piccola quantità di rotazione simultanea di entrambe le ruote anteriori, in maniera da permettere alla vettura di muoversi e ridurre il rischio di insabbiamento

: studiata per consentire una piccola quantità di rotazione simultanea di entrambe le ruote anteriori, in maniera da permettere alla vettura di muoversi e ridurre il rischio di insabbiamento ESP Off: disattiva, fino a 50 km/h, il controllo stabilità ed il controllo trazione, per ripristinarli una volta superata questa soglia di velocità.

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita “chiavi in mano” in funzione dello specifico allestimento.

Opel Crossland Edition

Versioni benzina

1.2 83 CV (cambio manuale 5 rapporti): 20.850 euro

1.2 110 CV (cambio manuale 6 rapporti): 21.850 euro.

Versioni turbodiesel

1.5 EcoTec 110 CV (cambio manuale 6 rapporti): 23.350 euro

1.5 EcoTec 120 CV (cambio automatico 6 rapporti): 25.350 euro.

Opel Crossland GS Line

Versioni benzina

1.2 83 CV (cambio manuale 5 rapporti): 22.350 euro

1.2 110 CV (cambio manuale 6 rapporti): 23.350 euro

1.2 130 CV (cambio manuale 6 rapporti): 24.350 euro

1.2 130 CV (cambio automatico 6 rapporti): 25.850 euro.

Versioni turbodiesel

1.5 EcoTec 110 CV (cambio manuale 6 rapporti): 24.850

1.5 EcoTec 120 CV (cambio automatico 6 rapporti): 26.850 euro.

Opel Crossland Elegance

Versioni benzina

1.2 83 CV (cambio manuale 5 rapporti): 22.350 euro

1.2 110 CV (cambio manuale 6 rapporti): 23.350 euro

1.2 130 CV (cambio manuale 6 rapporti): 24.350 euro

1.2 130 CV (cambio automatico 6 rapporti): 25.850 euro.

Versioni turbodiesel

1.5 EcoTec 110 CV (cambio manuale 6 rapporti): 24.850 euro

1.5 EcoTec 120 CV (cambio automatico 6 rapporti): 26.850 euro.

Opel Crossland Ultimate

Versioni benzina

1.2 110 CV (cambio manuale 6 rapporti): 25.850 euro

1.2 130 CV (cambio manuale 6 rapporti): 26.850 euro

1.2 130 CV (cambio automatico 6 rapporti): 28.350 euro.

Versioni turbodiesel

1.5 EcoTec 110 CV (cambio manuale 6 rapporti): 27.350 euro

1.5 EcoTec 120 CV (cambio automatico 6 rapporti): 29.350 euro.

Le dotazioni

Riepiloghiamo il dettaglio dei principali equipaggiamenti riferiti a ciascuna delle configurazioni di gamma.

Opel Crossland Edition

Esterni

Cerchi in acciaio da 16” con copriruota e pneumatici da 195/60 R 16

Gusci specchi retrovisori in tinta, a regolazione e riscaldamento elettrici e ripiegabili manualmente

Maniglie porta in tinta carrozzeria

Modanatura cromata alla griglia anteriore

Gruppi ottici anteriori Eco-Led

Cornice superiore dei finestrini verniciata in nero.

Interni e comfort

Volante a tre razze, rivestito in pelle, con piantone regolabile in altezza ed in profondità

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Sight&Light Pack

Climatizzatore manuale

Cruise Control con limitatore di velocità.

Digitalizzazione, infotainment e connettività

Display da 3.5” a colori nella strumentazione

Schermo touch centrale da 7”

Impianto audio R4.0 IntelliLink comprendente comandi di regolazione al volante, connettività Bluetooth e compatibilità con gli standard Apple CarPlay ed Android Autom 6 altoparlanti ed una presa Usb.

Opel Crossland GS Line

Stessa dotazione dell’allestimento Edition tranne che per quanto segue.

Esterni

Cerchi in lega “Black” da 16”

Verniciatura nera per il tetto

Cornice superiore dei finestrini verniciata in rosso.

Interni e comfort

Rivestimenti in tessuto ed ecopelle con sedile lato guida ergonomico (certificato dall’ente tedesco AGR)

Bracciolo centrale fra i sedili anteriori.

Opel Crossland Elegance

Medesima dotazione dell’allestimento Edition con, in più, quanto segue.

Esterni

Cerchi in lega “Silver” da 16”

Accenti cromati al corpo vettura

“Skidplate” anteriore e posteriore cromati.

Interni e comfort

Climatizzatore automatico bi-zona

Illuminazione “ambient” a Led.

Opel Crossland Ultimate

Stesso equipaggiamento della variante Elegance, con in aggiunta quanto segue.

Esterni

Cerchi in lega “Black” da 17” con pneumatici da 215/50 R 17

Gruppi ottici anteriori a Led autoadattivi

Fanaleria posteriore a Led

Verniciatura in nero o, a scelta, bianca per il tetto

Finestratura posteriore oscurata

Fendinebbia anteriori

Barre portatutto longitudinali sul tetto.

Interni e comfort

Dispositivo Open&Start senza chiave

Sedili anteriori ergonomici AGR

Rivestimenti in Alcantara

Versatility Pack

Poggiatesta centrale posteriore

Sensori di parcheggio posteriori.

Digitalizzazione, infotainment e connettività