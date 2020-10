Opel Crossland: tutte le caratteristiche del restyling

Di Dario Montrone mercoledì 7 ottobre 2020

In arrivo l'anno prossimo, la nuova Opel Crossland è riconoscibile soprattutto per la calandra Vizor introdotta con la piccola SUV coupé Mokka

Ecco la nuova Opel Crossland, ovvero la versione restyling della SUV di piccole dimensioni Crossland X. Esteticamente, è riconoscibile soprattutto per la nuova calandra Opel Vizor, introdotta con la piccola SUV coupé Mokka. Inoltre, sono previste altre novità estetiche come i nuovi fari posteriori oscurati a forma di ala, i fendinebbia a led e le nuove protezioni sottoscocca. Nell'abitacolo, invece, il divanetto posteriore scorrevole di 150 millimetri consente di incrementare il volume del bagagliaio da 410 litri a 520 litri in configurazione standard, mentre la capienza massima a pieno carico ammonta a 1.255 litri.

In arrivo sul mercato italiano nel corso del 2021, la nuova Opel Crossland sarà proposta anche nell'allestimento GS Line, tra le cui specifiche caratteristiche figurano i cerchi in lega da 17 pollici di diametro, il tetto di colore nero, i fari posteriori a led, le barre sul tetto e i sedili anteriori ergonomici AGR in Alcantara. Come optional, invece, sarà disponibile anche il sistema adattivo IntelliGrip di controllo della trazione, con le modalità di guida Normal, Neve, Fango, Sabbia ed ESP Off.

Tutte le motorizzazioni a benzina e diesel

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Opel Crossland comprenderà il propulsore a benzina 1.2 aspirato da 83 CV di potenza, affiancato dall'unità di pari alimentazione 1.2 Turbo nelle versioni da 110 CV e 130 CV, quest'ultima anche in abbinamento al cambio automatico AT6 a sei rapporti. Infine, è previsto il motore diesel 1.5 Ecotec D nelle declinazioni da 110 CV e 120 CV, quest'ultima esclusivamente con il cambio automatico AT6.