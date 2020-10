Opel Mokka: la First Edition è prenotabile online

Di Tommaso Giacomelli lunedì 26 ottobre 2020

Opel sviluppa un'offerta vantaggiosa per chi prenota online la First Editon della nuova generazione di Opel Mokka, un modello innovativo e con un carico di interessanti modernità

Opel Mokka è pronto a rivoluzionare il mondo dei SUV, grazie a uno stile inconfondibile, innovativo e molto personale. In un corpo vettura dalla lunghezza di 4,15 metri, si racchiudono i segreti della nuova generazione della vettura tedesca che vuole conquistare il grande pubblico. Gli ingredienti per il successo sono il nuovo Opel Vizor, un profilo atletico, e la plancia Pure Panel, che grazie agli schermi digitali raccordati che soddisfano minimalismo e completezza di informazioni nello stesso momento. Senza dubbio, anche la vasta scelta di motorizzazioni, che spazia dai benzina, al Diesel passando per il 100% elettrico, è la dimostrazione di come Opel sia attenta alle esigenze più disparate richieste dal mercato.



Grandi contenuti

Sulla nuova Mokka non mancano gli ultimi ADAS, i fari a matrice di Led IntelliLux, più una ricca offerta di sistemi di infotainment avanzati. Per rendere ancora più intrigante e piacevole la vita all'interno dell'abitacolo, oltre all'esclusivo comfort dei sedili disponibili in tessuto, ci sono le sedute in Alcantara e pelle con funzione massaggiante per il guidatore. Ad ogni modo, Opel ha realizzato una edizione speciale di pre-lancio proposta con preziose opzioni offerte al 50% del prezzo di listino. Due distinte varianti si prestano ad esprimere il valore aggiunto di Mokka, in arrivo a marzo 2021 tramite la prenotazione online.



L'offerta per chi prenota online

è disponibile con motore benzina 1.2 turbo con due varianti di potenza: 100 CV e 130 CV con cambio manuale a 6 rapporti oppure Automatico AT8 ad 8 rapporti per il 130 CV. Per chi vuole il Diesel può puntare sul 1.5 da 110 CV e cambio manuale a 6 rapporti. La dotazione della 'First Edition’ comprende Cofano Nero, Keyless Passive Entry & Passive Start, Navi Pro”, Park&Go Pack ed i sorprendenti Intellilux Led Matrix. Opzioni che grazie alla prenotazione forniscono un grande risparmio rispetto al listino dei singoli accessori offerti da Opel.