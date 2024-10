Omoda5 in Italia, al via la campagna di lancio dopo l’iconica presentazione a Milano

La tanto attesa campagna di lancio dell’Omoda5 è ufficialmente iniziata in Italia, dopo la sua esclusiva presentazione alla stampa nel mese di luglio presso un sito iconico a Milano.

Francesco Cremonesi, Communication and PR Senior Manager di Omoda Jaecoo Italia, ha spiegato la strategia alla base del lancio, sottolineando che la campagna televisiva, che si svolgerà per tutto il mese di ottobre, coinvolgerà cinque delle concessionarie più importanti del Paese. La campagna comprenderà un video dinamico che trasmette un messaggio giovane e proiettato verso il futuro, in linea con il potente claim del brand: “Il crossover del futuro per il futuro“.

Oltre alla campagna televisiva, il lancio dell’Omoda5 sarà supportato da una vasta campagna digitale che si protrarrà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico interessato a un prodotto tecnologicamente all’avanguardia e a un prezzo molto competitivo.

Cremonesi ha anche anticipato i piani per il prossimo lancio conoscitivo del Jaecoo7, che sarà preceduto da una campagna di awareness nelle prossime settimane. Il lancio ufficiale del Jaecoo7 avverrà a breve presso l’ampia rete di concessionarie qualificate presenti in tutta Italia.

Omoda e Jaecoo sono marchi del Gruppo Chery, uno dei maggiori produttori mondiali del settore automotive. La pianificazione e la strategia della campagna di lancio di Omoda5 sono state affidate a MediaXchange, un’azienda riconosciuta per la sua expertise nel settore automotive, selezionata a seguito di un pitch internazionale anche grazie alla sua comprovata esperienza nel lancio di BYD in Italia.