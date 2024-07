Due nuovi marchi automobilistici cinesi, Omoda e Jaecoo, appartenenti al Gruppo Chery, stanno per entrare nel mercato italiano. L’annuncio ufficiale è stato fatto durante un evento tenutosi a Milano, città in cui l’azienda prevede di aprire una sede. I nuovi brand offriranno sia modelli con motore a combustione interna sia veicoli elettrici, con Omoda che si rivolge prevalentemente ai giovani e Jaecoo destinato a un pubblico più maturo, appassionato di off-road.

Il primo modello che sarà lanciato sul mercato italiano è il SUV Omoda 5, inizialmente disponibile con motore a combustione e successivamente in versione elettrica. I prezzi partono da 27.900 euro. A seguire, arriverà il Jaecoo 7. Danny Xia, vicepresidente Chery per l’Europa, ha dichiarato: “L’Italia è un mercato fondamentale per noi. Lavoreremo duramente su ogni dettaglio per offrire un servizio di alto livello ai nostri clienti, puntando a diventare un marchio di moda globale”.

Omoda e Jaecoo stanno registrando una forte crescita, con oltre 160.000 unità vendute nel 2023 e una presenza in 40 mercati internazionali. Ora, l’obiettivo è espandersi ulteriormente in Europa, con l’apertura di una fabbrica in Spagna per la produzione destinata al continente e un centro di ricerca e sviluppo a Francoforte. In Spagna, le vendite sono passate da 202 a 683 esemplari venduti da febbraio a giugno 2023, e la strategia prevede l’ingresso in 60 mercati nei prossimi tre anni, iniziando da Italia, Polonia e Ungheria nel 2024.

Shawn Xu, CEO dei marchi, ha sottolineato: “Arriviamo in Europa, per l’Europa. Svilupperemo prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti europei, con l’obiettivo di integrarsi nella comunità europea e contribuire allo sviluppo sociale ed economico”. La gamma di prodotti includerà motori termici, modelli elettrificati, ibridi e completamente elettrici.

In Italia, la rete di concessionari sarà composta da 40 punti vendita, con l’obiettivo di raddoppiare entro la fine dell’anno e arrivare a 100 nel 2025. La strategia prevede un concessionario per provincia e due per le grandi città metropolitane. Un grande magazzino di ricambi sarà situato nel nostro paese per garantire consegne rapide, entro 24 ore sul territorio continentale e 48 ore per le isole.

Omoda si distingue per il suo target giovane e dinamico, con un forte legame con il mondo della moda, mentre Jaecoo punta su un pubblico più maturo ma ancora giovanile. La promozione dei marchi avverrà attraverso una combinazione di canali digitali, televisione e media tradizionali, con una forte presenza negli eventi fashion e nei festival musicali estivi per avvicinarsi ai potenziali giovani clienti.

Omoda 5

Il modello Omoda 5 sarà disponibile in Italia con prezzi che partono da 27.900 euro per la versione base Comfort e 29.900 euro per la versione Premium. Fino al 31 agosto, quest’ultima sarà offerta a un prezzo promozionale con un finanziamento a tasso agevolato. Il SUV Omoda 5, caratterizzato da un design distintivo, comprende una griglia del radiatore a matrice integrata, cerchi da 18 pollici, spoiler posteriore e profilo dinamico fastback.

Gli interni vantano un doppio schermo digitale da 10,25 pollici, climatizzazione con texture multicolore, illuminazione ambientale a 64 colori, sistema audio Sony a 8 altoparlanti e sedili sportivi. Il motore è un quattro cilindri turbo benzina da 145 cavalli, con accelerazione da 0 a 100 km/h in sette secondi. La versione elettrica sarà disponibile nelle prossime settimane.

In arrivo anche Jaecoo 7

A partire da settembre, arriverà la Jaecoo 7, inizialmente con motore a combustione da 145 CV e successivamente in versione ibrida plug-in. Questo SUV off-road presenta un design ispirato alla natura, con una griglia che ricorda una cascata, profilo lineare e retro possente. Gli interni saranno caratterizzati da linee pulite, texture metalliche e tecnologia avanzata con display centrale da 14 pollici.