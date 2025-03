L’estate 2024 segnerà un momento importante per Fiat, con la presentazione ufficiale del nuovo crossover segmento C. La commercializzazione è prevista entro la fine dell’anno, e il modello sarà basato sulla piattaforma Smart Car, puntando a ridefinire l’offerta del marchio torinese nel mercato dei crossover compatti.

Andrà in un segmento competitivo

Provvisoriamente soprannominato Fiat Pandissima, questo atteso veicolo sarà lungo circa 4,4 metri e disponibile sia in configurazione a 5 che a 7 posti, rendendolo ideale per famiglie e viaggiatori. Con il suo design innovativo, il nuovo crossover promette di competere direttamente con modelli come la Dacia Duster e la Citroën C3.

Durante un’intervista, il CEO Olivier Francois ha confermato che il nome Multipla non sarà utilizzato per questo veicolo. “Il nome Multipla rappresenta un concetto e una filosofia, non solo un modello”, ha dichiarato Francois, lasciando intendere che potrebbe essere riservato a un progetto futuro che ne onori adeguatamente l’eredità.

Piattaforma Smart Car

Il nuovo crossover Fiat Pandissima sarà costruito sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, che offrirà tecnologie avanzate per la guida assistita e il comfort, in linea con la strategia di elettrificazione progressiva del gruppo. Sarà disponibile sia con motorizzazioni tradizionali che in versione completamente elettrica, consolidando così la posizione di Fiat nel mercato delle soluzioni di mobilità moderna.

Le prime immagini ufficiali del veicolo potrebbero essere rilasciate già tra maggio e giugno 2024, anticipando di qualche mese la presentazione estiva. Con questa nuova proposta, Fiat punta a offrire un crossover che unisce spaziosità, versatilità e soluzioni intelligenti, rimanendo fedele alla sua tradizione di innovazione e qualità.