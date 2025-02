“Non si vedranno più Multipla come una volta, ma avremo qualcosa di ancora più sorprendente”, annuncia Olivier Francois, CEO di Fiat, svelando i piani ambiziosi del marchio italiano per riconquistare il segmento C del mercato automobilistico.

Le novità di Fiat

La casa torinese si prepara a una rivoluzione del proprio catalogo con l’introduzione di tre nuovi modelli Fiat che promettono di ridefinire gli standard del settore. Il primo progetto, attualmente noto con il nome in codice “Giga Panda” o “Mega Panda”, non manterrà alcun riferimento al celebre plantigrado, optando invece per il nome di un animale di stazza maggiore per sottolineare le dimensioni generose del veicolo.

Nonostante le aspettative legate al ritorno della Multipla, i primi due modelli in arrivo manterranno una disposizione tradizionale dei sedili, con due posti anteriori e tre posteriori. È il terzo veicolo, previsto entro il 2026, che potrebbe incarnare veramente lo spirito innovativo della storica Multipla, proponendo soluzioni inedite per gli interni che vadano oltre le classiche configurazioni a tre file già viste nei modelli concorrenti.

I crossover compatti vanno forte

Francois ha enfatizzato come il marchio intenda distinguersi nel mercato dei SUV compatti e crossover mantenendo un’identità fortemente italiana e prezzi accessibili. La sfida è quella di proporre veicoli che si differenzino nettamente dalla concorrenza, come la Citroën C3 Aircross o la Opel Frontera, puntando su design originali e soluzioni innovative per gli spazi interni.

Il primo dei nuovi modelli debutterà già il prossimo anno, segnando l’inizio di questa nuova era per Fiat. L’obiettivo è chiaro: riaffermare la leadership del marchio combinando l’heritage italiano con soluzioni all’avanguardia che rispondano alle esigenze dei consumatori contemporanei e ridefiniscano il concetto di innovazione auto.