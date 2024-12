Le auto più attese del 2025: innovazione e ritorni iconici

Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi novità nel settore automobilistico, con l’arrivo di modelli innovativi e il ritorno di icone del passato. Dalle city car elettriche ai SUV spaziosi, passando per berline sportive, le case automobilistiche sono pronte a lanciare veicoli che soddisferanno le esigenze di ogni tipo di automobilista. Ecco una panoramica delle auto più attese in uscita nel 2025.

Fiat Multipla: il ritorno di un’icona in veste SUV

La Fiat Multipla, celebre monovolume degli anni ’90, tornerà sul mercato alla fine del 2025 in una veste completamente rinnovata. Il nuovo modello sarà un SUV compatto di circa 4,4 metri (nella foto cover un render), disponibile nelle versioni a 5 e 7 posti, ideale per le famiglie numerose. Condividerà la piattaforma con la Citroën C3 Aircross, ma manterrà elementi distintivi del design Fiat. Il prezzo di partenza è previsto intorno ai 25.000 euro, rendendola competitiva nel segmento dei SUV compatti.

Dacia Bigster: il SUV spazioso ed economico

Dacia si prepara a lanciare la Bigster, un SUV di circa 4,6 metri che promette spazio e versatilità a un prezzo accessibile. Disponibile con motorizzazioni ibride, la Bigster offrirà un equilibrio tra estetica, comfort e funzionalità, con un prezzo di partenza previsto intorno ai 20.000 euro.

Tesla Model 2: l’elettrica per tutti

Tesla amplia la sua gamma con la Model 2, una city car elettrica compatta pensata per rendere la mobilità sostenibile più accessibile. Dotata di una batteria a litio-ferro-fosfato, garantirà un’autonomia adeguata e tempi di ricarica rapidi. Il prezzo previsto è di circa 25.000 dollari, posizionandola come una delle elettriche più economiche sul mercato.

Alfa Romeo Giulia: la berlina sportiva diventa elettrica

Alfa Romeo trasforma la sua berlina sportiva Giulia in un modello completamente elettrico per il 2025. Basata sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, offrirà un’autonomia di circa 500 km e varianti con potenze dai 350 CV fino ai 1.000 CV della versione Quadrifoglio. Il prezzo iniziale sarà di circa 45.000 euro per le versioni base.

Polestar 5: lusso elettrico ad alte prestazioni

Polestar, marchio di auto elettriche di alta gamma di Volvo, lancerà la Polestar 5, una berlina di lusso con un sistema a doppio motore da 871 CV e un’autonomia di circa 600 km. Il design elegante e le prestazioni elevate la posizionano come rivale di modelli premium come Porsche Taycan e Mercedes EQS, con un prezzo di partenza intorno ai 200.000 euro.

Cupra Raval: la city car elettrica dal design futuristico

La Cupra Raval sarà una city car completamente elettrica con un design innovativo e prestazioni efficienti. Pensata per la mobilità urbana, offrirà un’autonomia adeguata e un prezzo competitivo, rendendola una scelta interessante per chi cerca un’auto dinamica e sostenibile per la città. (Nella foto la concept car che la anticipa Cupra Urban Rebel)

Audi Q5: il SUV ibrido di nuova generazione

Audi rinnova il suo SUV Q5 con motorizzazioni ibride, migliorando l’autonomia e le prestazioni. Il nuovo Q5 manterrà l’eleganza e il comfort tipici del marchio, con un prezzo di partenza di circa 50.000 euro, rappresentando una scelta solida per chi cerca un SUV premium a basso impatto ambientale.

Ferrari elettrica: la supercar del futuro

Ferrari ha annunciato l’arrivo della sua prima supercar completamente elettrica nel 2025. Anche se le specifiche tecniche non sono ancora state rivelate, si prevede che offrirà prestazioni eccezionali, mantenendo l’essenza del marchio. Questo modello rappresenterà un nuovo capitolo nella storia di Ferrari, affiancando i modelli a combustione interna e ibridi.