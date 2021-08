Mercedes EQS: ecco i prezzi e gli allestimenti per il mercato tedesco

La Casa della Stella a tre punte ha aperto le ordinazioni relative al mercato tedesco della nuova Mercedes EQS, berlina di lusso 100% elettrica che verrà distribuita in Germania dal prossimo settembre, mentre le consegne in Italia partiranno il mese successivo.

Due livelli di potenza

Sul sito web Mercedes è possibile accedere al configuratore della vettura che al momento del lancio sarà proposta in sole due versioni: si parte dalla EQS 450+ equipaggiata con un solo motore elettrico posteriore in grado di erogare 333 CV e 568 Nm di coppia. Al top di gamma si posiziona invece la EQS 580 4Matic, equipaggiata con due motori elettrici – uno per ogni asse – per una potenza complessiva di 523 CV e 855 Nm di coppia massima. Quest’ultima brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi, mentre la EQS 450+ per raggiungere i 100 km/h da ferma impiega 6,2 secondi.

I prezzi di listino

Il listino ufficiale dedicato al mercato tedesco parla di prezzi rispettivamente pari a 106.374 e 135.529 euro. I privati potranno acquistare la vettura anche in leasing o in abbonamento, sfruttando le possibilità del programma “tutto compreso”. Entrambe le varianti della vettura risultano compatibili con le ricariche rapide in corrente continua: se si sfrutta una potenza massima di 200 kW è possibile ricaricare dal 10 all’80% della capacità in circa 30 minuti.

Edition 1

Al momento del lancio della EQS sarà disponibile una speciale edizione limitata denominata Edition 1, proposta con un supplemento di ben 18.433 euro rispetto alla EQS 580 4Matic. Questo allestimento dedicato al lancio commerciale del modello porta in dote il pacchetto sportivo “AMG line”, la livrea metallizzata Obsidian Black, i cerchi da 21 pollici, il tetto panoramico, gli interni in pelle Nappa e le ruote posteriore sterzanti.

Gli optional

Come è facile immaginare, la lista degli optional disponibile per la nuova Mercedes EQS è decisamente ampia lunghissima. Alcune funzioni – disponibili a pagamento – potranno essere scelti sullo store Mercedes Me attivati tramite aggiornamenti OTA (over the air) sfruttandola connessione internet. il pacchetto Intelligent Park Pilot (1.844,50 euro) comprende tra le altre cose la funzione di parcheggio automatizzato a distanza, mentre l’Hyperscreen MBUX (di serie sulla EQS 580 4MATIC) – offerto ad un prezzo di 8.568 euro – racchiude all’interno di uno stesso pannello tre display, compreso uno schermo un oled da 12,3 pollici posizionato davanti il passeggero anteriore. Il pacchetto Advanced Package (2.082,50 euro) offre la guida semi autonoma grazie all’Assistance Package con i tre sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia e l’avviso dell’angolo cieco. L’Advanced Plus (7.021 euro) aggiunge alle funziono del pacchetto Advanced la telecamera a 360° e i fari anteriori con tecnologia Digital Light.

Alla non proprio modica cifra di 11.781 euro, è possibile richiedere il pacchetto Premium che rispetto ai pacchetti Advanced e Advanced Plus aggiunge il tetto apribile panoramico scorrevole, l’impianto audio surround Burmester, l’head-up display e il climatizzatore automatico thermotronic. Gli incontentabili possono inoltre optare per il pacchetto Premium Plus (14.994 euro) che aggiunge i sedili in pelle per il guidatore e il passeggero anteriore, oltre al pacchetto air balance.