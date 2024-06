Nuova Citroen C3 Aircross: il B-SUV versatile da 5 e 7 posti

Citroen ha svelato la nuova C3 Aircross, un B-SUV che si distingue per la sua versatilità, potendo ospitare fino a 7 passeggeri. La nuova Citroen C3 Aircross condivide il design della nuova C3, ma con proporzioni leggermente più grandi. Misura 4,39 metri in lunghezza e ha un passo di 2,67 metri, che la rendono disponibile nelle versioni a 5 e 7 posti.

Il tetto dritto e un’altezza di 1,66 metri offrono un ampio spazio interno, mentre l’altezza da terra di oltre 200 mm assicura un comfort elevato su diversi tipi di terreno. La presenza di un lungo finestrino posteriore senza deflettore garantisce molta luce all’interno, e la fascia posteriore include una clip colorata personalizzabile, simile a quella sul paraurti.

Spazio interno e versatilità

La configurazione interna della nuova Citroen C3 Aircross è progettata per massimizzare lo spazio e il comfort. Nella versione a 5 posti, il bagagliaio offre una capacità di 460 litri. L’aggiunta di una terza fila di sedili nella versione a 7 posti è resa possibile grazie a schienali della seconda fila ripiegabili (40/60), che facilitano l’accesso ai due sedili supplementari nella terza fila. Questi ultimi possono essere ripiegati al 50/50 per fornire una superficie di carico piatta quando non sono utilizzati.

Tecnologia e comfort

All’interno, la C3 Aircross eredita molte caratteristiche dalle nuove e-C3 e C3. Il cruscotto orizzontale con sfiati verticali è diviso in due livelli: la parte superiore ospita elementi tecnici, mentre quella inferiore è dedicata al comfort. La versione “Max” include un sistema di infotainment avanzato con un display da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto (entrambi wireless).

Motorizzazioni avanzate

La nuova C3 Aircross utilizza la piattaforma Smart Car, che supporta motori a combustione interna, ibridi ed elettrici. La versione ibrida è equipaggiata con il powertrain Hybrid 136, che combina un motore 1,2 PureTech da 136 CV con un motore elettrico da 28 CV. Questo sistema ibrido, con una batteria da 0,9 kWh, consente alla vettura di viaggiare fino a 30 km/h in modalità elettrica.

Oltre all’ibrido, Citroen offre una versione completamente elettrica per la versione a 5 posti. Questa variante è dotata di un motore da 113 CV e una batteria LFP (Litio Ferro Fosfato) da 44 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 300 km con una singola carica. La ricarica può avvenire fino a 11 kW in AC e fino a 100 kW in DC, con un tempo di ricarica dal 20 all’80% di soli 26 minuti.

Nel 2025, Citroen prevede di lanciare una versione con una batteria più capiente, che offrirà oltre 400 km di autonomia, probabilmente con una capacità di circa 50 kWh.