Citroen e-C3: già oltre 10.000 prenotazioni per l’elettrica low cost

Il 17 ottobre, Citroën ha stupito il mondo intero presentando la nuova Citroen e-C3. Si tratta della prima vettura elettrica del segmento B prodotta in Europa a proporre una soluzione reale al problema dell’accessibilità senza rinunce. Adesso la casa francese ha fatto sapere che la sua nuova auto ha già sedotto oltre 10.000 clienti. Una storia di successo che premia un modello che è già il più venduto nella storia di Citroën, con oltre 5,6 milioni di unità vendute.

Già oltre 10 mila prenotazioni per la prima auto elettrica low cost di Stellantis: nuova Citroen e-C3

La Nuova Citroen e-C3 rappresenta una autentica novità: è l’unico veicolo elettrico accessibile in Europa, con un prezzo tra 23.300 e 27.800 €. Inoltre è semplice da usare e versatile e ha uno stile attraente, dotazioni appropriate e un’esperienza di bordo comoda. Una combinazione perfetta che prima ancora del lancio commerciale ha già conquistato più di 10.000 clienti in un mese nei 10 mercati che hanno avviato quel giorno una campagna di preordini dopo che il modello è stato mostrato.

Nuova Citroen e-C3 offre due versioni: la entry level è la versione Tu mentre la top di gamma è la Max. La prima in Italia parte da 23.900 euro mentre la seconda da 28.400 euro. Delle 10.000 prenotazioni registrate fino ad ora, il 44 per cento riguarda la fascia “Max” mentre il 56 per cento sono per la versione “Tu”. Ricordiamo infine che questa vettura nasce sulla piattaforma smart car di Stellantis che sarà utilizzata per altri 6 modelli di Stellantis tra cui la nuova Fiat Panda che debutterà il prossimo anno e che condividerà molte cose con la city car di Citroen.