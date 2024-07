La Fiat Grande Panda, evoluzione della celebre citycar italiana, è stata svelata direttamente dal tetto del Lingotto di Torino in occasione dei 125 anni di Fiat, luogo iconico che riflette la tradizione e l’innovazione del marchio. Con un design rivisitato e una spinta verso il segmento dei crossover, la Grande Panda non è più solo una citycar, ma un’auto versatile e spaziosa.

Design e innovazione tecnologica

Il nuovo modello si basa sulla piattaforma globale Smart Car, la stessa utilizzata dalla Citroen C3, e viene prodotto in Serbia, sfruttando le sinergie del gruppo Stellantis. Il design della Grande Panda richiama le forme squadrate e regolari della Panda originale del 1980, con ingombri rivisitati per adattarsi alle nuove dimensioni. L’auto presenta una carrozzeria a cinque porte, con una lunghezza complessiva di poco inferiore ai quattro metri.

I fari anteriori riprendono la forma quadrata della prima serie, reinterpretati con pixel integrati nella fascia nera che attraversa la parte frontale. Il logo Fiat, posizionato su uno sportellino, nasconde un cavo di ricarica integrato nella versione elettrica, una novità assoluta. Le fiancate si distinguono per gli stampaggi sulle portiere che riportano il nome del modello, conferendo un aspetto compatto e regolare.

Gli interni di Fiat Grande Panda

Gli interni della Fiat Grande Panda sono un esempio di come semplicità possa andare di pari passo con l’eleganza. L’abitacolo è ricco di dettagli, come i due grandi ovali che richiamano la forma del circuito sul tetto del Lingotto. Le bocchette dell’aria presentano una forma poligonale, simile a quella dei fanali, mentre il vano portaoggetti davanti al passeggero anteriore evolve l’iconica tasca della Panda storica.

La strumentazione digitale si sviluppa su uno schermo da 10 pollici, mentre il sistema di infotainment, con display da 10,25 pollici, offre un software intuitivo. I comandi per la climatizzazione, i sedili riscaldabili e le prese USB-C sono facilmente accessibili, e il tunnel centrale include una ricarica a induzione per il telefono e i comandi del selettore di marcia.

Versioni termiche ed elettriche

La piattaforma Smart Car permette l’installazione di diverse tipologie di motori. La Fiat Grande Panda è disponibile in versione termica e totalmente elettrica. La variante elettrica è dotata di una batteria al ferro fosfato da 44 kWh, che alimenta un motore da 83 kW, equivalente a circa 113 CV, con un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP.

Non sono ancora state fornite informazioni dettagliate sulla ricarica, ma è probabile che le specifiche siano simili a quelle della Citroen C3, che supporta fino a 100 kW in corrente continua, consentendo una ricarica dal 20 all’80% in circa 26 minuti.

Non viene menzionata una versione ibrida, ma il sito ufficiale di Fiat conferma l’arrivo di una motorizzazione mild hybrid 1.2 da 100 CV, con cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. È atteso anche un motore elettrificato abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

Prezzi e disponibilità di Fiat Grande Panda

I prezzi della Fiat Grande Panda non sono stati ancora ufficializzati nel dettaglio. Tuttavia, Olivier Francois, CEO di Fiat, ha annunciato che la versione ibrida avrà un prezzo inferiore ai 19.000 euro, mentre la versione elettrica partirà da 24.900 euro. Dovrebbe arrivare tra ottobre e novembre di quest’anno nelle concessionarie e la prima ad arrivare sarà la versione elettrica. L’apertura degli ordini sarà tra settembre e ottobre 2024.

Con la Grande Panda, Fiat punta a ridefinire il concetto di utilitaria, offrendo un’auto che combina il design italiano, la tecnologia avanzata e la versatilità dei crossover, preparandosi così a conquistare il mercato globale.