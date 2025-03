“Ogni euro generato direttamente da Stellantis contribuisce a creare ben nove euro di valore nell’intera economia nazionale”, ha dichiarato John Elkann, sottolineando l’importanza strategica del gruppo automobilistico che si prepara a un’importante transizione nella sua leadership.

Il dopo Tavares

Il colosso automobilistico Stellantis ha avviato formalmente il processo di successione per il ruolo di CEO Stellantis. Elkann, attuale presidente del consiglio di sorveglianza, ha confermato che il nome del sostituto di Carlos Tavares sarà annunciato entro giugno 2025, seguendo una tabella di marcia ben strutturata per garantire continuità gestionale.

La transizione dirigenziale avviene in una fase cruciale per il gruppo, con Elkann che ha temporaneamente assunto la guida dopo l’uscita di Tavares prevista per fine 2024. Durante questo periodo, la presidenza si è concentrata particolarmente sul consolidamento dei rapporti con le istituzioni italiane.

Parallelamente alla ricerca del nuovo amministratore delegato, Stellantis ha presentato un ambizioso piano di sviluppo per il mercato auto Italia. Gli investimenti Italia previsti ammontano a 2 miliardi di euro nel 2025, affiancati da commesse per 6 miliardi destinati a fornitori nazionali, testimoniando un forte impegno verso l’industria automobilistica italiana.

Il contesto in cui si inserisce questa transizione è complesso. Negli ultimi vent’anni, il settore automobilistico italiano ha subito una contrazione del 30%, con un calo dell’occupazione del 20%. Tuttavia, secondo Elkann, la presenza di Stellantis ha evitato un declino ancora più drastico, grazie alla strategia di espansione delle esportazioni.

Un ruolo difficile da trovare

La selezione del nuovo amministratore delegato risulta particolarmente delicata per la natura multinazionale dell’azienda. Fonti interne rivelano che il processo decisionale è influenzato da equilibri tra interessi italiani, francesi e statunitensi, riflettendo la composizione globale del gruppo.

Nel frattempo, l’azienda continua a investire nell’innovazione tecnologica, con progetti all’avanguardia come lo sviluppo di veicoli elettrici con batterie stato solido, previsti per il 2026. Questa direzione strategica conferma l’impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.

Con questa fase di rinnovamento dirigenziale, Stellantis punta a consolidare la propria posizione come protagonista dell’industria automobilistica mondiale, mantenendo un forte legame con le sue radici italiane mentre persegue obiettivi di espansione globale.