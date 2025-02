Nel 2024, il pacchetto retributivo di Carlos Tavares, ex CEO di Stellantis, raggiungerà un totale di 23,1 milioni di euro, con una buonuscita di 12 milioni prevista per il 2025. Questa cifra rappresenta un taglio del 37% rispetto ai 36,5 milioni percepiti nel 2023, secondo quanto riportato nella Relazione Annuale 2024.

Tavares, il compenso del manager

Il compenso del manager include una base fissa di 2 milioni di euro, benefit accessori pari a 71.224 euro e incentivi a lungo termine per 20,514 milioni di euro. Gli incentivi sono suddivisi in due componenti principali: 10 milioni legati agli obiettivi di Transformation e 10,514 milioni in azioni. Inoltre, il pacchetto prevede 500.000 euro di benefit pensionistici, ma non include alcun bonus di breve periodo, una voce che nel 2023 aveva contribuito con 5,78 milioni di euro.

L’accordo di separazione prevede una liquidazione di 2 milioni e 10 milioni aggiuntivi legati al raggiungimento della seconda milestone del periodo 2021-2025. Tuttavia, la terza milestone, del valore di 10 milioni, non verrà erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi. A gennaio 2026, Tavares riceverà inoltre 800.000 azioni Stellantis.

Politica di contenimento dei costi

La politica di contenimento dei compensi ha coinvolto anche altri dirigenti di alto livello. Il presidente John Elkann vedrà una riduzione del 42% nei suoi emolumenti, che si attesteranno a 2,8 milioni di euro nel 2024, mentre il vicepresidente Robert Peugeot percepirà 220.405 euro, evidenziando una marcata disparità nelle retribuzioni dei vertici aziendali.