Opel Grandland: le indiscrezioni sulla rinnovata SUV compatta

L’anno prossimo debutterà la nuova Opel Grandland, ovvero la versione restyling dell’attuale SUV compatta Grandland X. Esteticamente, sarà riconoscibile soprattutto per il frontale totalmente rinnovato, in quanto è prevista l’adozione della calandra Opel Vizor. Inoltre, come le nuove Mokka e Crossland, avrà l’abitacolo con la plancia digitale denominata Opel Pure Panel.

Sarà anche Mild Hybrid?

La nuova Opel Grandland dovrebbe portare al debutto la configurazione Mild Hybrid da 48V, nelle declinazioni da 130 CV e 150 CV di potenza con il motore 1.2 Turbo a benzina. La gamma comprenderà il propulsore diesel 1.5 Ecotec D da 130 CV di potenza, mentre il vuoto lasciato dall’unità 2.0 Ecotec D a gasolio potrebbe essere colmato dalla nuova versione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 180 CV di potenza complessiva.

Ipotesi OPC Hybrid4 per il futuro

Confermate, ovviamente, le già disponibili configurazioni Hybrid da 225 CV di potenza complessiva e Hybrid4 da 300 CV di potenza complessiva, mentre per il futuro non è esclusa la sportiva declinazione OPC della Opel Grandland da 360 CV di potenza complessiva, sempre a propulsione ibrida Plug-In con la tecnologia Hybrid4 che prevede anche la trazione integrale elettrica.