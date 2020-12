Opel Mokka-e premiato con il riconoscimento “Connected Car Award”

La nuovissima Opel Mokka-e, versione 100% elettrica dell’ultima generazione del B-SUV della Casa del Fulmine, è stata premiataa con il riconoscimento “Connected Car Award”. L’ambito premio, assegnato grazie ai voti dei lettori di Auto Bild e Computer Bild, vuole sottolineare l’ottimo lavoro ottenuto con la Mokka-e in termini di design e tecnologia, inoltre rappresenta un’ulteriore conferma per il marchio Opel, già in passato vincitore di questa categoria con i modelli Vivaro, Insigna e Corsa.

“Con il Nuovo Opel Mokka-e, offriamo ai nostri clienti un pacchetto completo – queste le parole dell’Amministratore Delegato di Engineering, Marcus Lott, che ha inoltre aggiunto – I conducenti ottengono tutte le informazioni di cui hanno bisogno grazie a due display di grandi dimensioni, perfettamente integrati nel Pure Panel digitale. I servizi di Infotainment offrono la massima connettività. I sistemi sono semplici da usare e i servizi digitali di “OpelConnect” rendono la guida ancora più piacevole”.

Il nuovo volto della famiglia Opel

Ricordiamo che l’ultima generazione dell’Opel Mokka rappresenta l’ultima evoluzione della Casa del Fulmine in termini di design, meccanica e tecnologie. La nuova Mokka è infatti il primo modello del Costruttore tedesco chiamato ad offrire il nuovo Pure Panel e il nuovo Opel Cockpit completamente digitale.

Tecnologia al servizio di connettività e sicurezza

La nuova gamma di infotainment comprende i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici e Multimedia Navi Pro, top di gamma, con schermo touch a colori da 10 pollici ad alta risoluzione. I display risultano integrati nel nuovo cruscotto digitale, il Pure Panel, e posizionati verso il conducente, inoltre lo schermo del Driver Info Center raggiunge una grandezza di ben 12 pollici. Il guidatore e il passeggero anteriore possono riporre in sicurezza i propri smartphone nell’apposito vano portaoggetti che si trova nella consolle centrale.

Inoltre i device compatibili possono giovare del sistema di ricarica wireless presente nella dotazione dell’auto. Degno di nota anche il servizio OpelConnect dotato del LIVE Navigation capace di offrire informazioni sul traffico in tempo reale, a cui si aggiungono quelle dedicate ai prezzi del carburante, oltre a garantire un collegamento diretto in caso di guasto, incidente ed emergenze in generale.