Nuove Opel Mokka Ultimate e GS Line: al debutto i nuovi allestimenti top di gamma

Di Francesco Donnici venerdì 13 novembre 2020

I due nuovi allestimenti puntano ad accontentare la clientela più esigente grazie ad una tecnologica al Top e ad un aspetto sportivo molto coinvolgente.

La nuova generazione della Opel Mokka, SUV di segmento “B” dal look originale e dalla sofisticata dotazione tecnologica, punta a conquistare il mercato italiano con due nuovi allestimenti che vanno a posizionarsi al vertice della gamma: parliamo dell’allestimento “Ultimate”, dotato di sistemi di assistenza innovativi offerti di serie e la versione sportiveggiante GS Line.

In particolare la nuova Mokka si distingue per un livello tecnologico che di solito viene proposto su vetture di ben altre categorie, a partire dai sistemi di assistenza alla guida e fino ad arrivare al cockpit Pure Panel completamente digitalizzato. Infine segnaliamo l’ottima offerta di motorizzazioni che oltre a comprendere le più tradizionali motorizzazioni termiche propone anche una variante 100% elettrica chiamata Mokka-e.

Opel Mokka Ultimate

Come accennato in precedenza, il nuovo allestimento top di gamma “Ultimate” offre una dotazione di altissimo livello che dal punto di vista estetico comprende cerchi in lega da 18 pollici bicolore, l’Opel Vizor con cromatura per la cornice, profilo impreziosito da una linea cromata e piastre paracolpi color argento. L’offerta di ADAS aggiunge invece i seguenti dispositivi: Active Lane Assist, Cruise Control e la frenata automatica d’emergenza. Degno di nota anche la firma luminosa che sfrutta fari a matrice Intellilux LED,in grado di offrire una visibilità ottimale nelle ore notturne.

All’interno dell’abitacolo spicca invece l’Opel Pure Panel, ovvero la strumentazione digitale dotata di display da 12 pollici e l’infotainment Multimedia Navi Pro che può essere gestito dallo schermo “touch” da 10 pollici, il tutto implementato con i servizi Opel Connect che permettono di evitare gli ingorghi in tempo reale grazie alla LIVE Navigation. Opel Connect permette di contattare l'assistenza in caso di guasto e chiamate di emergenza. Le finiture di carattere premium sono esaltate dai rivestimenti in Alcantara e dal volante in pelle riscaldabile, non mancano inoltre sedili regolabili e riscaldabili elettricamente senza dimenticare la funzione massaggio per la seduta di guida.



Opel Mokka GS Line

Gli amanti della sportività troveranno decisamente attraete e allettante il nuovo allestimento GS Line dedicato al SUV Mokka. La Mokka GS Line si riconosce immediatamente per il look dinamico enfatizzato dalla presenza dei cerchi da 18 pollici TriColor abbinati al tetto e alle calotte degli specchietti in nero e alle piastre paracolpi anteriori e posteriori. In nero lucido risultano invece rifiniti l’Opel Blitz, il nome modello Mokka e la cornice dell’Opel Vizor, Per esaltare il caratteristico profilo si è invece optato per una linea rossa che crea un forte contrasto. All’'interno dell’abitacolo troviamo invece un cielo nero, pedaliera in alluminio e dettagli rossi. I sedili neri misto pelle e tessuto sfoggiano invece cuciture in contrasto rosse.

La Mokka GS Line – come la versione Ultimate – può contare su tre modalità di guida selezionabili: Sport, Eco e Normal. Dal punto di vista tecnologico spicca invece la presenza del sistema di infotainment Multimedia Radio con schermo touch a colori da 7 pollici che permette di gestire la connettività per smartphone grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.