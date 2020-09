Nuova Opel Mokka: tutte le caratteristiche della seconda generazione

Di Dario Montrone mercoledì 2 settembre 2020

La nuova generazione della Opel Mokka sarà proposta con il motore a benzina 1.2 Turbo da 100 CV o 130 CV, affiancato dal propulsore diesel 1.5 Ecotec D da 110 CV di potenza

Dopo l'inedita Mokka-e a propulsione elettrica, ecco la nuova Opel Mokka, la SUV coupé di piccole dimensioni della Casa di Russelsheim che, grazie alla piattaforma modulare CMP, pesa ben 120 kg in meno rispetto alla precedente generazione. Inoltre, essendo lunga 415 centimetri, ha la carrozzeria più corta di 12,5 centimetri, mentre il passo è stato ampliato di due millimetri. Quindi, è stata garantita l'abitabilità e la configurazione a cinque posti dell'abitacolo, nonché il volume di 350 litri per il bagagliaio.

A livello di motorizzazioni, la seconda generazione della Opel Mokka sarà disponibile con il propulsore a benzina 1.2 Turbo nelle versioni da 100 CV di potenza e 205 Nm di coppia massima in abbinamento al cambio manuale a sei marce o 130 CV di potenza e 230 Nm di coppia massima anche in abbinamento al cambio automatico AT8 ad otto rapporti. La gamma comprenderà anche il motore diesel 1.5 Ecotec D da 110 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, anch'esso abbinato al cambio meccanico a sei marce.

I dettagli che fanno la differenza

Esteticamente, la nuova Opel Mokka sarà riconoscibile per la calandra Opel Vizor e i fari a led sia anteriori che posteriori, mentre l'abitacolo sarà caratterizzato dalla plancia digitale Opel Pure Panel con il doppio display widescreen. Nello specifico, sarà proposto il quadro strumenti fino a 12,0 pollici, più il display touch screen a colori da 7,0 pollici dei dispositivi Multimedia Radio e Multimedia Navi o 10,0 pollici del sistema multimediale Multimedia Navi Pro. La dotazione di serie comprenderà anche il freno di stazionamento elettrico e il dispositivo di riconoscimento dei segnali stradali, mentre tra gli optional figureranno i fari a led IntelliLux a matrice adattiva. Infine, nella gamma è previsto anche l'allestimento GS Line, completo di luci diurne specifiche, calandra Vizor di colore nero lucido, elementi decorativi della carrozzeria di colore nero, sedili sportivi in tessuto tecnico, rifinitura rossa della plancia dei comandi, cerchi in lega con la finitura nera e tetto bicolore.