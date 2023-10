Kia EV2: la piccola elettrica pensata per l’Europa in arrivo nel 2026 [RENDER]

Kia EV2 potrebbe essere il nome di una futura auto elettrica compatta che la casa automobilistica coreana lancerà in Europa nel corso del 2026. Con un prezzo iniziale previsto di meno di 30 mila euro, la futura auto di Kia fungerà da nuovo punto di ingresso nella gamma elettrica della casa automobilistica che fa parte del gruppo Hyundai. La notizia dell’arrivo di questo modello è stata data in occasione dell’EV Day organizzato in Corea del Sud dalla casa automobilistica e ha rappresentato indubbiamente una delle sorprese più grandi dell’evento.

Ecco come potrebbe apparire la futura Kia EV2 che dovrebbe arrivare in Europa nel corso del 2026

Kia al momento non ha fornito alcuna informazione sullo stile della carrozzeria della sua futura Kia EV2, che potrebbe essere un piccolo crossover o una tradizionale supermini hatchback in sostituzione della Kia Rio che come sappiamo è uscita di produzione. Il modello avrà sicuramente dimensioni inferiori rispetto alla Kia EV3, fungendo da nuovo punto di ingresso nella gamma elettrica della casa coreana. È interessante notare che la casa automobilistica ha parlato solo di “offerte future su misura per i popolari segmenti B e C”, il che significa che non ci si dovrebbe aspettare una EV1 che sostituirà la Picanto nel prossimo futuro.

Kia EV2 è stata immaginata in alcuni render che vi mostriamo pubblicati rispettivamente dai siti Autocar e Carscoops che hanno provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo del quale al momento non si sa praticamente nulla.