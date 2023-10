Tesla Model 2: tutto quello che sappiamo sull’elettrica compatta che costerà 25 mila euro

Tesla Model 2 potrebbe essere il nome della futura entry level del marchio americano che dovrebbe arrivare nei prossimi anni e caratterizzarsi oltre che per misure compatte anche per il fatto di costare molto meno delle altre auto della gamma di Tesla. Si parla infatti di un prezzo di partenza che potrebbe essere inferiore ai 25 mila euro. Questo grazie ad un nuovo processo di produzione e anche grazie al fatto che la nuova vettura sarà realizzata su una nuova piattaforma con molti meno componenti. Questo dunque consentirà alla casa automobilistica di Elon Musk di dimezzare i costi di produzione permettendo di proporra ad un prezzo altamente concorrenziale.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla futura auto elettriche low cost Tesla Model 2 che costerà meno di 25 mila euro

Di Tesla Model 2 al momento sappiamo molto poco. Lo stesso nome è tutt’altro che certo anzi le ultime indiscrezioni dicono che Elon Musk ci stupirà anche da questo punto di vista con un nome mai fatto fino ad ora. In una recente biografia di Elon Musk che è stata pubblicata nelle scorse settimane sono emersi nuovi dettagli a proposito del design di questo atteso modello. Musk avrebbe detto che il suo look sarebbe ispirato a quello del recente pickup Tesla Cybertruck. Dunque a differenza di quasi tutti i render apparsi fino ad ora sul web, il modello in questione potrebbe stupire molto per il suo design. Di certo si tratterà di una vettura dalle misure compatte con una lunghezza intorno ai 4,2 – 4,3 m.

Infine si dice anche che Tesla Model 2 potrebbe essere costruita in vari stabilimenti di Tesla sparsi per il mondo. Del resto si tratterà di una vettura che in breve tempo dovrebbe diventare la più venduta del brand in assoluto. Stati Uniti, Messico, Cina e India potrebbero essere i paesi ad ospitare la sua produzione.