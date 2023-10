Tesla Cybertruck: uno dei primi esemplari prodotti venduto all’asta per 400.000 dollari

Tesla Cybertruck è il nome del nuovo pickup elettrico della casa automobilistica americana, che a breve dovrebbe essere consegnato ai primi fortunati clienti nel corso di una cerimonia alla presenza del CEO Elon Musk. A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo che uno dei primi esemplari prodotti è stato venduto all’asta per la cifra di 400.000 dollari dal Petersen Museum di Los Angeles.

Venduto per 400.000 dollari uno dei primi Tesla Cybertruck ad essere prodotti

I risultati dell’asta non sono stati annunciati ufficialmente, ma le persone presenti questo fine settimana riferiscono che il Tesla Cybertruck in questione è stato venduto per 400.000 dollari. Ricordiamo che il museo ha un rapporto stretto con Tesla, poiché ha ospitato il debutto pubblico del pickup elettrico nel 2020 e da allora ha tenuto un’esposizione su Tesla. Tuttavia la casa americana non sarebbe stata coinvolta in questa asta. Tra l’altro per partecipare al Gala in cui questo veicolo è stato venduto all’asta i biglietti di ingresso costavano 1.700 dollari. Il prezzo pagato da questo anonimo cliente per accaparrarsi questa unità del pickup è pari a circa cinque volte il valore iniziale previsto per la versione di fascia alta del modello. Si prevede che i fondi ottenuti con questo gala andranno al museo, che opera come organizzazione no-profit.

Tesla Cybertruck è stato presentato per la prima volta nel 2019. La sua produzione è stata rinviata varie volte ma adesso sembra finalmente arrivato il suo momento. A novembre potrebbero avvenire le prime consegne ufficiali ma per la produzione in serie si dovrà aspettare il 2024 inoltrato. Sono già oltre 2 milioni le persone che hanno prenotato il proprio pickup sborsando 100 dollari. Vedremo quante di queste prenotazioni si trasformeranno in vendite effettive.