Elon Musk lancia un profumo da 100 dollari

Elon Musk non disdegna il merchandising. L’uomo Tesla, che occupa il gradino più alto del podio fra i paperoni di Forbes, riesce a trovare sempre la soluzione per guadagnare, anche in cose meno esotiche di quelle che tratta abitualmente. Una delle idee più recenti è un profumo, messo in vendita da The Boring Company, altra creatura del vulcanico imprenditore statunitense.

Un’etichetta che lascia stupefatti

La fragranza è stata battezzata Burnt Hair. Non sappiamo se abbia l’odore dei capelli bruciati, come lascia ipotizzare il nome, ma è lecito pensare a qualcosa di molto più gradevole. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora qualche mese, visto che l’avvio delle consegne è previsto per il primo trimestre del prossimo anno.

Il profumo dell’uomo Tesla

Secondo Elon Musk, questo è un “prodotto omnigender”. Viene fornito in una vistosa bottiglia di vetro rosso, che non passa inosservata, nello stile del personaggio. Su Twitter, l’uomo d’affari d’oltreoceano afferma che l’acquisto del prodotto può essere fatto anche con i Dog coins. A poche ore dal lancio della fragranza, pare che siano già state vendute 20.000 bottiglie, dl prezzo di 100 dollari ciascuna. Una bella iniezione di fatturato messa a segno davvero in fretta.

Tante iniziative irrituali

Non è la prima volta che Elon Musk si avventura in territori diversi da quelli rituali. A metà del 2020, Tesla iniziò a vendere dei pantaloncini in raso rosso da 69 dollari. Subito dopo mise in commercio una tequila da 250 dollari, opportunamente chiamata “Teslaquilla”. Nel 2018 fu il turno di 200 tavole da surf, vendute a 1.500 dollari ciascuna. Nella lista ci sarebbero da citare anche altri prodotti, perché il campionario è più vasto, ma bastano quelli menzionati per dare un’idea della versatilità del tizio, già dimostrata con le aziende più grosse del suo portafoglio. Queste si spingono anche oltre la dimensione terrestre, come conferma la sua avventura con la compagnia aerospaziale SpaceX.

