Alfa Romeo E-SUV: punterà su lusso, tecnologia e prestazioni [RENDER]

Alfa Romeo E-SUV sarà una delle future novità per lo storico marchio milanese. Il suo arrivo è previsto tra il 2027 e il 2028. Si tratterà della nuova top di gamma del marchio sia come dimensioni sia in termini di lusso, tecnologia e prestazioni. Come dichiarato dallo stesso numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato si tratterà del modello con il quale Alfa Romeo intende sfondare definitivamente in mercati quali Stati Uniti e Cina dando serio filo da torcere a Audi, BMW e Mercedes.

Alfa Romeo E-SUV: ecco come sarà il rivale di BMW iX che vedremo nel 2027

Nelle scorse ore Autocar ha pubblicato un render che mostra come potrebbe essere il futuro Alfa Romeo E-SUV che non ha ancora un nome. Imparato ha dichiarato che sarà prodotto su piattaforma STLA Large e che avrà un assetto ribassato rispetto agli altri SUV più tradizionali nell’impostazione con cui concorrerà nello stesso segmento. Questo in quanto Alfa Romeo anche con questo veicolo punterà su sportività e piacere di guida che non dovrà mai mancare nelle future auto del Biscione anche nell’era delle auto elettriche al 100 per cento.

Alfa Romeo E-SUV arriverà circa un anno dopo la nuova Alfa Romeo Stelvio il cui debutto è previsto entro la fine del 2026. La vettura avrà una lunghezza di poco inferiore ai 5 metri e sarà dotato della architettura a 800 V che permetterà una ricarica completa in circa 30 minuti. L’autonomia si dovrebbe aggirare in circa 800 km. In gamma ci saranno versioni con un motore, due motori e tre motori. Questa ultima dovrebbe essere la configurazione della versione Quadrifoglio che potrebbe essere vicina ai 1.000 cavalli.

Infine segnaliamo che Alfa Romeo E-àSUV sarà dotato di STLA Brain che garantirà tecnologia di altissimo livello, un sistema di infotainment particolarmente intuitivo e guida autonoma di livello 3 per chi la richiede. Ovviamente però Alfa Romeo punterà forte su piacere di guida e maneggevolezza.