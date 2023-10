Nuova Alfa Romeo Stelvio: grosse novità per la futura generazione del SUV [RENDER]

Nuova Alfa Romeo Stelvio è uno dei modelli che nei prossimi anni verranno lanciati sul mercato dalla casa automobilistica milanese, che il gruppo Stellantis intende trasformare in un brand premium a livello globale capace di fare bene in tutti i continenti e non solo in Europa. Si tratta della seconda generazione del celebre SUV di segmento D che lo storico marchio del Biscione ha confermato ufficialmente lo scorso anno. Il suo arrivo potrebbe avvenire nel corso del 2026. Si tratterebbe del terzo nuovo modello ad essere lanciato dal marchio premium di Stellantis dopo il B-SUV che vedremo nel 2024 e la nuova generazione di Alfa Romeo Giulia.

Ecco come potrebbe apparire e quali novità potrebbe nascondere la nuova Alfa Romeo Stelvio

La nuova Alfa Romeo Stelvio rispetto al modello attuale potrebbe presentare diverse novità. Innanzi tutto nascerà su piattaforma STLA Large una versione evoluta della piattaforma Alfa Romeo Giorgio. Il Suv sarà solo elettrico come del resto tutte le nuove Alfa Romeo che verranno lanciate sul mercato dal 2025 in poi. La vettura dovrebbe avere dimensioni leggermente superiori al modello attuale. La gamma dei motori, come anticipato sarà solo elettrica, con potenze che andranno dai 350 cavalli della versione base fino a quasi 1.000 della Quadrifoglio.

Per quanto riguarda lo stile della nuova Alfa Romeo Stelvio, si parla di cambiamenti che rappresenteranno una evoluzione rispetto al modello attuale piuttosto che una rivoluzione. In particolare i designer di Alfa Romeo cercheranno di dare al SUV ancora più personalità ed un aspetto ancora più sportivo al modello destinato ad essere uno dei più venduti dell’intera gamma della casa automobilistica del Biscione. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web negli scorsi mesi ad immagianre come sarà questa futura vettura di Alfa Romeo realizzato da Autocar.