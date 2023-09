Alfa Romeo Stelvio 2026: la futura generazione potrebbe stupire [RENDER]

Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del marchio italiano, si prepara a rinnovarsi con una nuova generazione, che dovrebbe debuttare nel 2026. Si tratta di un modello di cui si parla poco, ma che potrebbe sorprendere per le sue novità e le sue prestazioni. La nuova Alfa Romeo Stelvio 2026 sarà basata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, una versione evoluta di quella attuale, che sarà adattata alla mobilità elettrica. La vettura infatti sarà solo elettrica come del resto ogni altra Alfa Romeo in arrivo dal 2025 in poi.

Nuova Alfa Romeo Stelvio 2026: la futura generazione saprà sorprendere, ecco come potrebbe apparire

Il design della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà in parte ispirato alla Tonale, che in un certo qual modo ha anticipato il design delle future auto del Biscione ma ovviamente sarà influenzato anche dalle altre auto che arriveranno in questi anni. Ci riferiamo al B-SUV che vedremo il prossimo anno e alla nuova generazione di Alfa Romeo Giulia. La vettura avrà una linea sportiva e dinamica, con una calandra a scudetto, dei fari a LED e un tetto spiovente. L’abitacolo sarà spazioso e tecnologico. Non si esclude qualche cm in più rispetto al modello attuale.

La nuova Alfa Romeo Stelvio 2026, che avrà anche una versione top di gamma quadrifoglio sarà prodotta molto probabilmente in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente ma pare molto probabile. Qui vi mostriamo un render realizzato da Mirko Del Prete qualche tempo fa, che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo SUV che quando finalmente sarà svelato sicuramente saprà stupire.