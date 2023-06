Nuova Alfa Romeo Giulia 2025: anche l’AI dice la sua [RENDER]

Nuova Alfa Romeo Giulia è stata confermata ufficialmente lo scorso anno dal CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato. Si tratta della seconda generazione della berlina di segmento D di Alfa Romeo. Il suo debutto sul mercato è previsto per il 2025 anche se per il momento non ci sono ancora date ufficiali da parte del brand premium del gruppo Stellantis. Da quando si è saputo che la vettura avrebbe avuto una nuova generazione sul web sono apparsi decine di render che hanno provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente sarà svelata dallo storico marchio milanese.

AI immagina così la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nel 2025

Nelle ultime ore si registra anche l’ipotesi dell’Intelligenza Artificiale che ispirata dalle indicazioni di Lorenzo Cotta che partendo dal modello attuale attraverso il software Midjourney ha realizzato questa creazione digitale. Dunque l’AI immagina così la nuova Alfa Romeo Giulia. Ricordiamo che il modello arriverà su piattaforma STLA Large e molto probabilmente continuerà ad essere prodotto a Cassino. Si dice che le sue dimensioni potrebbero essere leggermente maggiori rispetto alla vettura attuale.

Di una cosa però siamo certi l’auto sarà solo elettrica al 100 per cento e avrà una gamma variegata di motori che si differenzieranno secondo la potenza e l’autonomia. Per quanto riguarda la prima si andrà da 350 a 800 cavalli oltre alla top di gamma Quadrifoglio che dovrebbe superare i 1.000 cavalli. Per quanto riguarda l’autonomia si parla di circa 800 km per le versioni top di gamma.

Nuova Alfa Romeo Giulia continuerà ad essere una delle principali protagoniste della gamma di Alfa Romeo che Stellantis nel giro di qualche anno vuole trasformare nel suo brand premium globale.