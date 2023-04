Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: svelate le versioni speciali 100º Anniversario

Giusto in tempo per i 100 anni del Quadrifoglio, Alfa Romeo presenta le nuove versioni Quadrifoglio dei modelli Giulia e Stelvio. I primi sono gli esclusivi modelli anniversario Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario. Entrambe le vetture sono limitate a 100 unità ciascuna. Gli ordini si apriranno tra poche settimane.

Svelate le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario rappresentano oltre un secolo di eccellenza tecnica nelle vetture da corsa e di serie. La maneggevolezza estremamente agile e il basso rapporto peso/potenza garantiscono un’esperienza di guida unica e diretta. I modelli dell’anniversario mostrano, tra l’altro, i fari full LED matrix, il quadro strumenti centrale digitale e badge speciali.

In occasione dell’anniversario, la Quadrifoglio è tornata alle origini: le due vetture hanno visitato la Sicilia per un’esclusiva produzione fotografica. Le due auto del Biscione sono alimentate da un motore a benzina V6 biturbo da 2,9 litri che eroga 382 kW (520 CV). Le prestazioni delle varianti Quadrifoglio sono aumentate di 7kW (10 CV) rispetto ai precedenti 375 kW (510 CV).

Il differenziale autobloccante meccanico sull’asse posteriore fa parte della dotazione di serie dei modelli dell’anniversario, di cui saranno prodotti solo 100 esemplari. La messa a punto specifica del differenziale autobloccante si basa sull’esperienza che l’Alfa Romeo ha fatto con i modelli ad alte prestazioni GTA e GTAm, che sono 20 CV più potenti. Il differenziale a slittamento limitato migliora la trazione del veicolo contrastando lo slittamento delle ruote in accelerazione. Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario offrono così sicurezza di guida e agilità ulteriormente ottimizzate a velocità in curva ancora più elevate.

I modelli dell’anniversario raggiungono anche dinamiche di guida di prima classe grazie all’uso di materiali ultraleggeri. Il motore è costituito in gran parte da alluminio. Il cofano, lo spoiler, le minigonne laterali e l’albero cardanico, tra le altre cose, sono realizzati di serie in fibra di carbonio. L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario dispone inoltre di uno splitter anteriore attivo (Alfa TM Active Aero Splitter) realizzato in fibra di carbonio. A seconda della velocità, si estende in misura maggiore o minore, ottimizzando così la deportanza e la trazione sull’asse anteriore alle alte velocità. Il sistema di scarico sportivo di Akrapovič garantisce l’inconfondibile suono del motore.

Una caratteristica visiva sorprendente di queste due auto sono i proiettori con tecnologia full LED matrix, ciascuno suddiviso in tre elementi. La dotazione di serie dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario comprende anche cerchi in lega da 19 pollici bruniti con disegno a cinque fori. I cerchi hanno un formato da 21 pollici.

Entrambi i modelli presentano accenti color oro, anche con le pinze dei freni, oltre a specifici emblemi sui parafanghi anteriori che rimandano al 100° anniversario del Quadrifoglio. Per un look ancora più sportivo, la griglia del radiatore e le calotte di copertura degli specchietti retrovisori esterni sono realizzate in carbonio a vista su entrambi i modelli dell’anniversario. Ci sono tre colori di carrozzeria tra cui scegliere: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano.