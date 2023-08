Alfa Romeo Tonale: anche a luglio è leader di mercato in Italia

Alfa Romeo Tonale si conferma un vero e proprio successo. Il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione nel mese di luglio che si è appena concluso ha rafforzato la sua posizione di leader nel segemnto dei C-SUV Premium con una quota di mercato complessiva che ha raggiuno il 6 per cento. Dall’inizio dell’anno il SUV dello storico marchio milanese ha raccolto nel nostro paese oltre 12 mila immatricolazioni.

Continua il successo commerciale di Alfa Romeo Tonale

Da segnalare in particolare che sta andando molto bene la versione plug-in Hybrid che è poi la top di gamma di Alfa Romeo Tonale con i suoi 280 cavalli. Questa variante risulta essere una delle plug-in Hybrid preferita in assoluto dai clienti italiani. Il recente SUV del Biscione, presentata ufficialmente nel mese di febbraio del 2022 e lanciato sul mercato a giugno dello stesso anno dunque continua a guidare la riscossa di Alfa Romeo nel mercato auto italiano.

Il marchio premium del gruppo Stellantis ha registrato oltre 2.300 immatricolazioni a luglio in Italia con una crescita di oltre il 60 per cento rispetto a quanto registrato nello stesso mese dello scorso anno. Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo in Italia tra le altre cose si è detto assai soddisfatto del continuo successo registrato da Tonale. Ciò evidenzia che la strada intrapresa dal brand è quella giusta. Ricordiamo che il gruppo Stellantis ha come suo obiettivo quello di rendere la casa automobilistica del Biscione il suo marchio premium globale.