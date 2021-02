Cupra Formentor: il teaser della versione sportiva VZ5

Il prossimo 22 febbraio, in anteprima mondiale, sarà svelata l’inedita Cupra Formentor VZ5, di cui è stato rilasciato il primo teaser ufficiale che mostra il diffusore integrato nel paraurti posteriore e il doppio terminale di scarico a quattro uscite. Inoltre, la scelta della suddetta data di presentazione non è casuale, perché ricorrerà il terzo anniversario di Cupra come brand indipendente da Seat.

La nuova Cupra Formentor VZ5 rappresenterà la versione di punta della sportiva SUV coupé spagnola, equipaggiata con il motore a benzina 2.5 TSI a cinque cilindri di origine Audi da almeno 400 CV di potenza. Affiancherà la già disponibile declinazione VZ, proposta con l’unità a benzina 2.0 TSI a quattro cilindri da 310 CV di potenza e nella configurazione e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva.

Il manager Wayne Griffiths, amministratore delegato di Cupra e Seat, ha dichiarato che “la Cupra Formentor è l’essenza del nostro brand. L’introduzione in gamma del propulsore a cinque cilindri ancor più estremo che va ad aggiungersi alle altre sette versioni, tra cui le due potenti varianti ibride Plug-In, renderà Formentor l’auto perfetta per gli appassionati di auto, un modello per cui l’intera Cupra Tribe ha dato il meglio di sé e che ci consentirà di raggiungere nuovi clienti”.