Cupra Formentor: ecco le prime novità

Di Dario Montrone lunedì 2 novembre 2020

La SUV coupé Cupra Formentor è disponibile con il nuovo motore a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza, anche in abbinamento al cambio sequenziale DSG a doppia frizione



La gamma italiana della Cupra Formentor è stata ampliata alla motorizzazione a benzina 1.5 TSI da 150 CV di potenza, in vendita a 31.250 euro con il cambio meccanico a sei marce, oppure a 32.850 euro con il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. Affianca la versione sportiva VZ già disponibile al prezzo base di 46.250 euro, equipaggiata con l'unità a benzina 2.0 TSI da 310 CV di potenza e dotata sia del cambio sequenziale DSG a doppia frizione che della trazione integrale 4Drive.

La dotazione di serie della Cupra Formentor in questa configurazione è completa di fari Full Led, spoiler posteriore, mancorrenti sul tetto di colore nero, cerchi in lega Silver da 18 pollici di diametro, illuminazione smart wraparound e finiture in alluminio dark per l'abitacolo, climatizzatore automatico Climatronic trizona, sensori di parcheggio posteriori, sistema multimediale Cupra Connect con il display touch screen da 10,0 pollici, strumentazione digitale Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici, Connectivity Box, sistema e-Call per la chiamata di emergenza, ACC, Front Assist e Lane Assist.

Tutte le altre motorizzazioni in arrivo

La nuova Cupra Formentor sarà proposta in altre declinazioni, come la versione e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva, senza dimenticare il motore a benzina 2.0 TSI da 190 CV e il propulsore diesel 2.0 TDI da 150 CV, quest'ultimo commercializzato anche nelle configurazioni DSG e 4Drive. La gamma della Cupra Formentor VZ, invece, comprenderà anche l'unità a benzina 2.0 TSI da 245 CV di potenza e la declinazione e-Hybrid da 245 CV di potenza complessiva.