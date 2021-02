Cupra Formentor VZ e-Hybrid: equipaggiamenti e prezzi

In linea con i piani di sviluppo della propria lineup finalizzata ad ulteriori proposte di mercato e in chiave elettrificata, Cupra punta i suoi riflettori sulla novità Formentor VZ e-Hybrid, quarta configurazione dello Sport Utility-coupé di fascia “medium” che rappresenta il primo modello realizzato in tutto e per tutto dallo “spin-off” nato nel 2018 da Seat e da cui eredita, enfatizzandone gli atout, la ben conosciuta visione sportiva.

Obiettivo giovani

Caratterizzato da un “capitolato” di dotazioni particolarmente ricco e curato oltre che “personale” nello stile, e provvisto di un sistema di alimentazione ibrido plug-in, l’inedito SUV-Coupé Cupra Formentor VZ e-Hybrid si incarica di traghettare il messaggio del nuovo corso Seat da tempo intrapreso dal dinamico marchio di Martorell: produzione, cioè, rivolta ad una fascia di clienti giovane, a costituire una sorta di “palestra” funzionale ad ulteriori step di approdo (come ad esempio Volkswagen e Audi).

Ma anche, per restare in ambito strategico, il proseguimento di un ampio programma di riposizionamento a medio termine delle attività industriali e di mercato: ci si riferisce, nello specifico, al monte-investimenti stimato nel 2020 in una cifra nell’ordine di 5 miliardi di euro, da impiegare per lo sviluppo di una serie di progetti da realizzare presso il Centro Tecnico Seat, la progettazione ed il lancio commerciale di ulteriori novità di gamma, l’evoluzione di attrezzature e strutture industriali e aziendali nei complessi di Martorell, Barcellona e Seat Componentes. “Last but not least”, l’evoluzione elettrificata delle proposte di mercato, che per i prossimi mesi è chiamata a concretizzarsi ulteriormente con l’altrettanto attesa Cupra el-born, cioè la prima vettura ad alimentazione 100% elettrica destinata alla produzione da parte del “brand” catalano.

Equipaggiamenti: immagine racing, soluzioni dedicate

L’assortimento di accessori che costituiscono l’allestimento VZ di Cupra Formentor, già anticipato nelle linee generali a settembre 2020 (ovvero al momento dell’avvio di produzione a Martorell) enfatizza, come si accennava in apertura, le peculiarità dinamiche del nuovo modello. Di seguito le principali “voci” relative alle dotazioni di serie.

Corpo vettura

Spoiler anteriore e posteriore

Gruppi ottici Full Led

Cerchi in lega “Machined Exclusive 38/3” da 19” nella finitura Sport Black Matt e Silver con pneumatici da 245/40 R 19 94W

Dettagli in tinta rame (colore scelto come simbolo per Cupra) dedicati alla versione e-Hybrid

Retrotreno a geometria multilink

Paraurti (anteriore e posteriore) di disegno sportivo

Barre longitudinali sul tetto verniciate in nero

Terminali di scarico nascosti con appendici rettangolari e finiture color rame dedicati alla versione e-Hybrid

9 tinte carrozzeria (Petrol Blue e Grigio Magnetico ad effetto opaco; (Grigio Grafene, Verde Camouflage, Rosso Intenso; Bianco Pastello; (Urban Silver, Grigio Magnetico, Nero Midnight ad effetto metallizzato).

Abitacolo

Volante sportivo

Sedili semi-anatomici “Cupra”

Pedaliera sportiva in alluminio

Illuminazione “Smart wraparound”

Modulo di sistemi di ausilio attivo alla guida Safe & Driving Pack L (con Adaptive Cruise Control predittivo, Side Assist con funzione di rilevazione dell’angolo cieco, Exit Warning, Exit Assist, Traffic Sign Recognition)

Cupra Virtual Cockpit da 10.25”

Sistema multimediale con navigatore VZ a display touch capacitivo da 12” e aggiornamento Mapcare, connettività Cupra Connect, qui provvista di ulteriori funzionalità e App specifiche per la configurazione e-Hybrid, come ad esempio il controllo della climatizzazione da remoto, il dispositivo “e-Manager” per la gestione della carica batteria e la visualizzazione delle informazioni sulle stazioni di ricarica.

A sua volta, l’e-Manager permette la scelta fra due specifiche modalità di guida:

e-Mode, per la marcia del veicolo a trazione esclusivamente elettrica

Hybrid, che fa intervenire congiuntamente il motore termico e l’unità elettrica: in questo modo, indicano i tecnici Cupra, le prestazioni della vettura vengono ottimizzate in base ai dati relativi al tragitto che si percorre durante la navigazione.

Ingombri esterni e capacità del vano bagagli

In relazione alle altre versioni già presenti nella nuova gamma, la novità Cupra Formentor VZ e-Hybrid risulta molto simile nelle dimensioni esterne, che riprendiamo brevemente.

Lunghezza: 4,45 m

Larghezza: 1,84 m (specchi retrovisori esclusi)

Altezza: 1,51 m

Passo: 2.680 mm

Carreggiata anteriore: 1.585 mm

Carreggiata posteriore: 1.559 mm.

Per via del posizionamento della batteria, la capienza del serbatoio del carburante e del bagagliaio nel normale assetto di marcia risultano leggermente inferiori.

Capacità serbatoio: 40 litri

Volume utile di carico nel bagagliaio: 345 litri (a fronte di 420 e 450 litri per le altre versioni).

Dettagli del sistema di alimentazione plug-in

Sotto al cofano, Cupra Formentor VZ e-Hybrid riceve il medesimo gruppo di propulsione ibrido ricaricabile che già equipaggia altri modelli plug-in high performance del Gruppo Volkswagen (su tutti: Volkswagen Golf GTE, Seat Leon e Cupra Leon e Skoda Octavia RS iV). Ovvero, l’unità motrice 1.4 TSI turbo benzina da 150 CV, abbinata ad un motore elettrico da 115 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh collocata davanti all’assale posteriore multilink (con questa soluzione si aiuta l’equilibrio dell’assetto, e si incide in maniera positiva sull’abbassamento del baricentro, a vantaggio delle prestazioni dinamiche del veicolo). La trasmissione viene affidata ad un cambio automatico DSG doppia frizione a sei rapporti “riveduto e corretto” per l’alimentazione ibrida.

Prestazioni, autonomia, consumi ed emissioni

Dati alla mano, la potenza complessiva erogata dal sistema ibrido plug-in di Cupra Formentor VZ e-Hybrid è di 245 CV fra 5.000 e 6.000 giri/min. La forza motrice è nell’ordine di 250 Nm di coppia massima disponibili fra 1.550 e 3.500 giri/min. L’autonomia in modalità elettrica è di 55 km.

Su strada, Cupra Formentor VZ e-Hybrid viene dichiarata per una velocità massima di 210 km/h, ed un tempo di 7”0 per lo scatto da 0 a 100 km/h e di 28”6 per il km con partenza da fermo.

Il consumo a ciclo medio WLTP annunciato si attesta fra 1,4 e 1,6 litri di benzina per 100 km. Le emissioni di CO2 a ciclo combinato WLTP sono di 31-35 g/km.

Prezzi ed incentivi

In Italia, il SUV-Coupé Cupra Formentor VZ e-Hybrid viene proposto a 45.050 euro “chiavi in mano” (fascia di prezzo simile, dunque, a quella della versione alto di gamma Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive DSG 310 CV, che costa 46.250 euro, e ben superiore rispetto alle declinazioni di accesso alla gamma Formentor 1.5 TSI 150 CV e 1.5 TSI 150 CV DSG, in vendita a rispettivamente 31.250 euro e 32.850 euro). Grazie al contributo della Casa costruttrice e delle concessionarie (Cupra Garage) che ammonta a 4.100 euro, oltre agli Ecobonus ministeriali rifinanziati con la legge di Bilancio 2021 per i veicoli con emissioni comprese fra 21 e 60 g/km, Cupra Formentor VZ e-Hybrid accede alla soglia di 4.500 euro di incentivi in caso di rottamazione.

Proposta di finanziamento

Con la formula “Cupra Way”, la novità Formentor VZ e-Hybrid è disponibile con 6.800 euro di anticipo, 35 rate da 285 euro al mese e rata finale, corrispondente al Valore futuro garantito, di 24.369 euro. L’offerta comprende due anni di garanzia aggiuntiva, oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali.