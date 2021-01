Cupra Formentor by ABT: ancora più sportiva

ABT mette ancora una volta le mani su un modello del marchio sportivo Seat. Dopo La Cupra Ateca e la Leon ST Cupra R, questa volta la base per il nuovo tuning è la Cupra Formentor. Come al solito, lo specialista tedesco migliora il SUV sportivo di Martorell con una maggiore potenza, che si accompagna ad altri vantaggi tecnici per renderla ancora più estrema.

Upgrade meccanico

Niente mezze misure. L’allestimento base per questo progetto è la VZ, la top di gamma, che sotto il cofano nasconde un 2.0 TSI da 310 CV e 400 Nm di coppia. Utilizzando la consueta unità ABT Power, che modifica l’elettronica, il crossover spagnolo riceve un upgrade che eleva la potenza totale del quattro cilindri a 370 CV e 450 Nm, 60 CV e 50 Nm in più.

Prestazioni migliorate

In questo modo, la Cupra Formentor ABT migliora leggermente le sue prestazioni: ad esempio copre lo 0-100 km/h in 4,6 secondi rispetto ai 4,9 secondi del modello di serie. La velocità massima invece non è indicata, ma si prevede che superi i 250 km/h a cui arriva la Formentor convenzionale.

Sospensioni riviste

ABT ha inoltre modificato le sospensioni attive della Formentor che in questo caso è 35 mm più vicina all’asfalto. E la ciliegina sulla torta è l’impianto di scarico in acciaio inox ancora più sportivo, con quattro terminali, una finitura opaca 102 mm di diametro.

Cerchi personalizzati

A livello estetico non ci sono novità, sebbene il preparatore offra diversi set di ruote per adattarsi. Nelle foto della gallery appare ad esempio con i cerchi ABT Sport GR da 20 pollici, con una finitura interna nera opaca, ma sono disponibili anche gli ABT DR ed ER-C da 19 pollici o FR da 20 pollici.