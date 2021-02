Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV Dsg: dotazioni, prezzi e promozioni

A brevissima distanza dall’annuncio relativo al prossimo arrivo in Italia della versione e-Hybrid, Seat annuncia il via alle ordinazioni per l’inedita declinazione sportiva alto di gamma dello “Sport Utility” Tarraco, modello di più ampie dimensioni e seconda “news” 2021 per il marchio di Martorell. Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV Dsg, questa la denominazione assunta, porta in dote una vecchia conoscenza: l’unità motrice 2 litri turbo benzina che da tempo fa parte della lineup sportiva per il Gruppo Volkswagen, qui abbinata al cambio Dsg doppia frizione a sette rapporti ed alla trazione integrale 4Drive.

L’esordio in Italia è imminente

Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV Dsg, progettato e sviluppato a Martorell, viene assemblato nelle linee di montaggio di Wolfsburg. Il debutto nelle concessionarie italiane è previsto entro la fine del primo trimestre 2021.

Ecco quanto costa e gli equipaggiamenti

“Portafoglio alla mano”, di seguito i prezzi di vendita (“chiavi in mano”) in funzione di ognuno dei due allestimenti nei quali la novità Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV Dsg viene proposta.

Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV Dsg Xcellence: 45.050 euro

Seat Tarraco 2.0 TSI 245 CV Dsg FR: 45.900 euro.

La promozione di vendita

In ordine all’erogazione del contributo di Seat e delle concessionarie del marchio catalano, la nuova edizione high performance del SUV di fascia alta (disponibile nei due layout di abitacolo 5 posti oppure 7 posti) viene offerta a partire da 38.400 euro (“chiavi in mano”) in allestimento Xcellence, oppure è ordinabile da 39.200 euro in allestimento FR. Ad entrambe le proposte Seat applica due anni di garanzia aggiuntiva o fino ad un massimo di 40.000 km complessivi inclusi.

Le principali dotazioni

Allestimento FR

Cerchi in lega “Exclusive Cosmo Grey 37/1” da 19”

Paraurti (anteriore e posteriore) di disegno sportivo

Impianto di illuminazione a tecnologia Seat Full Led con grafica luminosa “coast-to-coast” posteriore, “Welcome Light” e indicatori di direzione posteriori dinamici

Finitura in nero per barre portatutto e cornici finestratura laterale

Vetri posteriori oscurati

Spoiler posteriore sulla sommità del portellone

Gusci degli specchi retrovisori esterni in tinta Grigio FR

Battitacco anteriori in alluminio retroilluminati

Volante sportivo multifunzione con monogramma “FR”

Pedaliera sportiva in alluminio

Modulo strumentazione digitale Seat Virtual Cockpit

Sistema multimediale con navigazione provvista di schermo touch da 9.2”, connettività Seat Connect con Online Infotainment e Media & Internet

Sedili anatomici rivestiti in tessuto

Sedile conducente a regolazione elettrica con funzione Memory

Sistema di rilascio meccanico per la seconda fila di sedili

Illuminazione “ambient” in bianco nei pannelli porta anteriori e posteriori

Climatizzatore “Climatronic” tri-zona

Accenti abitacolo cromati

Seat Drive Profile con selettore “Driving Experience”

Safe & Driving Pack M, comprendente e Adaptive Cruise Control con front assist, sistema di rilevazione di pedoni e ciclisti e sistema di riconoscimento dei segnali stradali in aggiunta ad e-Call (sistema di chiamata d’emergenza) e Lane Assist forniti di serie già nella configurazione “Style”.

Allestimento Xcellence

Cerchi in lega “Exclusive Machined 37/1” Aero da 19”

Gruppi ottici a tecnologia Seat Full Led con grafica luminosa “coast-to-coast” posteriore, “Welcome light” e indicatori di direzione posteriori dinamici

Finitura cromata per barre portatutto longitudinali, cornici della finestratura laterale e modanature laterali

Vetri posteriori oscurati

Portellone ad azionamento elettrico con sistema “hands-free”

Sistema di ingresso a bordo senza chiave “Kessy Entry”

Battitacco anteriori in alluminio retroilluminati

Volante multifunzione con “pin” Xcellence

Sterzo progressivo

Sedili semi-anatomici rivestiti in tessuto con inserti in Alcantara marrone

Illuminazione “ambient” bianca nei pannelli porta anteriori e posteriori

Strumentazione digitale Seat Virtual Cockpit

Impianto di climatizzazione “Climatronic” tri-zona

Modulo multimediale con sistema di navigazione provvisto di display touch da 9.2”, connettività Seat Connect con Online Infotainment e Media & Internet

Sistema Seat Drive Profile di commutazione programmi di guida con selettore “Driving Experience”

Park Assist

Videocamera posteriore

Safe & Driving Pack M.

La scheda tecnica

Tipo motore e architettura: 2.0 TSI benzina turbocompresso, 4 cilindri in linea

Alesaggio x corsa: 82,5 x 92,8 mm

Cilindrata complessiva: 1.984 cc

Distribuzione: 4 valvole per cilindro

Potenza massima: 245 CV

Coppia massima: 370 Nm disponibili fra 1.600 e 4.300 giri/min

Trasmissione: cambio automatico Dsg doppia frizione a sette rapporti; trazione integrale 4Drive.

Valori prestazionali

Velocità massima: 228 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 6”2

Consumo di carburante a ciclo medio WLTP: 8,4-9,2 litri di benzina per 100 km

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 191-208 g/km.

Dimensioni e bagagliaio