Seat Tarraco e-Hybrid: prezzi da 44.600 euro

La gamma Tarraco di Seat si amplia con l’entrata in listino della versione e-HYBRID della SUV grande spagnola. Il powertrain eroga una potenza massima di 245 CV (180 kW) e si propone così con il titolo di Tarraco più potente prodotta fino a oggi.

Il powertrain ibrido, fino a 49 km di autonomia EV

Grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh l’ammiraglia. Ruote alte di Martorell vanta anche un’autonomia in modalità al 100% elettrica di 49 km (WLTP). Il powertrain è composto dal motore 1.4 TSI da 150 CV di potenza abbinato a un’unità elettrica da 115 CV e al cambio DSG con doppia frizione a sei rapporti. Oltre alle diverse modalità ibride plug-in (e-Mode, Automatic Hybrid o Manual Hybrid), accessibili e configurabili tramite il sistema di infotainment, la Seat Tarraco eHYBRID è dotata di due appositi pulsanti (e-Mode e s-Boost) situati accanto al pomello della leva del cambio, di nuova concezione e illuminato. Per ricaricare la batteria, è sufficiente collegarla a un alimentatore: un ciclo di ricarica completo avviene in 3 ore e mezza utilizzando un caricabatteria da 3,6 kW (Wallbox) e poco meno di 5 ore con un caricabatteria da 2,3 kW.

Connettività

Grazie alla connettività in car e out car, la Seat Tarraco e-HYBRID vanta un elevato grado di connettività. Ad esempio tramite l’app SEAT Connect, gli utenti possono accedere ai dati della vettura da remoto, gestire il processo di ricarica e comandare la climatizzazione a distanza.

Allestimento FR

La nuova Seat Tarraco e-HYBRID sarà disponibile in abbinamento agli allestimenti top di gamma FR ed Xcellence nella versione a 5 posti, offrendo ai clienti un’ulteriore possibilità di adattare la vettura alle proprie esigenze. La dotazione di serie della versione FR, quella più sportiva, include di serie il sistema di navigazione con display touch da 9,2 pollici Seat Connect con Online infotainment e Media & Internet, cerchi in lega “Exclusive Cosmo Grey da 19 pollici, mancorrenti al tetto e cornici finestrini laterali neri, vetri posteriori oscurati e spoiler al tetto, specchietti esterni colore grigio FR, i paraurti sportivi, il sistema di accesso senza chiave Kessy entry, i sedili anteriori supersportivi bucket in tessuto, pedaliera in alluminio e nuovo volante sportivo multifunzione con logo FR, regolazione elettrica sedile conducente con funzione memory, battitacco portiere anteriori in alluminio e illuminati, sterzo progressivo, DCC, SEAT Drive profile con selettore “Driving experience”, ambient light bianca nei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, pacchetto cromature interne, e sistema di rilascio sedili seconda fila meccanico, oltre a dotazioni come SEAT Virtual Cockpit, Climatronic 3 zone, SEAT Full LED con coast-to-coast posteriore, welcome light e infine indicatori di direzione posteriori dinamici.

Allestimento Xcellence

La versione Xcellence, invece, si rivolge ai clienti che puntano di più alla tecnologia e la connettività, dove spiccano il sistema di Navigazione con display touch da 9,2” e il SEAT Connect con Online infotainment e Media & Internet, cerchi in lega “Exclusive Machined” da 19 pollici Aero, mancorrenti al tetto, cornici finestrini laterali e le modanature laterali cromate, vetri posteriori oscurati, portellone elettrico con sistema “handsfree”, park assist, videocamera posteriore, sistema di accesso senza chiave, sedili sportivi dedicati in tessuto con inserti in Alcantara marrone, battitacco portiere anteriori in alluminio e illuminati, volante multifunzione con pin Xcellence, sterzo progressivo, SEAT Drive profile con selettore “Driving experience”, ambient light bianca nei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, oltre al SEAT Virtual Cockpit, Climatronic 3 zone, SEAT Full LED con coast-to-coast posteriore, welcome light e gli indicatori di direzione posteriori dinamici.

I prezzi

I prezzi della Seat Tarraco e-Hybrid partono da 44.600 euro chiavi in mano per la versione Xcellence, mentre la versione FR è ordinabile da 46.250 euro chiavi in mano. Progettata e sviluppata a Barcellona, presso la sede di Martorell, la Seat Tarraco e-HYBRID viene prodotta a Wolfsburg, e arriverà nelle Concessionarie italiane nel primo trimestre 2021.