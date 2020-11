Volkswagen Tiguan Allspace: la nuova generazione sarà un modello a sé

Di Dario Montrone mercoledì 18 novembre 2020

Stando alle indiscrezioni, la nuova Volkswagen Tiguan Allspace sarà proposta come versione europea della cinese Tayroncon la carrozzeria da SUV di medie dimensioni e l'abitacolo a 7 posti



La prossima generazione della Volkswagen Tiguan Allspace sarà commercializzata come modello a sé stante, allo stesso modo delle 'gemelle' Seat Tarraco e Skoda Kodiaq che sono concettualmente differenti dalle SUV compatte Seat Ateca e Skoda Karoq. Stando a quanto riportato da Automotive News, rappresenterà la gemella della Volkswagen Tayron prodotta in Cina.



Tra Tiguan e Touareg

Tuttavia, la Volkswagen Tayron per il mercato europeo sarà leggermente differente, anche perché avrà gli ingombri da SUV di medie dimensioni per essere posizionata tra la compatta Tiguan e la grande Touareg, inoltre come l'attuale Tiguan Allspace avrà la configurazione dell'abitacolo a sette posti, grazie anche alla piattaforma modulare MQB.

Volkswagen: allo studio quattro SUV inedite Tutte le indiscrezioni sulle SUV inedite Volkswagen T-Sport, T-Go, T-Coupe e T-Rug.



In arrivo nel 2024

La nuova Volkswagen Tayron, ovvero la sostituta della Tiguan Allspace, sarà prodotta nell'impianto tedesco di Wolfsburg. Sarà svelata nel 2023, mentre la commercializzazione sul mercato europeo partirà nel corso dell'anno seguente. Infine, non è escluso che l'inedita SUV media a sette posti possa essere caratterizzata dalla denominazione Touran, dato che l'omonima monovolume scomparirà a breve senza essere sostituita da alcuna erede.