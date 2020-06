Seat Ateca: tutte le caratteristiche del restyling

Di Dario Montrone lunedì 15 giugno 2020

Ecco la nuova Seat Ateca Model Year 2020, sottoposta al restyling di metà carriera e riconoscibile per numerose novità

La SUV compatta Seat Ateca è stata sottoposta al restyling di metà carriera che prevede novità stilistiche non solo per la carrozzeria, ma anche per l'abitacolo. Esteticamente, è riconoscibile per i nuovi fari Full Led sia anteriori che posteriori, nonché per gli indicatori di direzioni dinamici. Inoltre, la gamma Model Year 2020 prevede anche il nuovo sistema multimediale Connect System con il display touch screen da 9,2 pollici, il navigatore satellitare integrato, il riconoscimento vocale "Hola Hola" e il dispositivo Full Link compatibile con Apple Car Play e Google Android Auto, in alternativa al sistema multimediale Media System con il display touch screen da 8,25 pollici e in abbinamento alla strumentazione digitale Seat Digital Cockpit.

Lunga esattamente 438 centimetri, quasi 2 cm in più rispetto alla versione anti restyling, la rinnovata Seat Ateca avrà la gamma declinata negli allestimenti Reference, Style, FR con i dettagli della carrozzeria di colore Cosmo Grey opaco ed XPerience. Quest'ultimo, inedito per la SUV spagnola di dimensioni compatte, sarà caratterizzato dagli elementi di paraurti anteriori e posteriori, fiancate e passaruota nella tinta nera, mentre le modanature laterali, anteriori e posteriori avranno la finitura in look alluminio. La gamma cromatica, invece, comprenderà dieci colorazioni per la carrozzeria, tra cui la nuova tinta Dark Camouflage.

Motorizzazioni e dotazione di serie

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Seat Ateca restyling sarà disponibile con i propulsori a benzina 1.0 TSI da 110 CV, 1.5 TSI da 150 CV (anche in abbinamento al cambio sequenziale DSG a doppia frizione) e 2.0 TSI da 190 CV (solo in abbinamento alla trazione integrale 4Drive), affiancato dal motore diesel 2.0 TDI che sarà proposto nelle declinazioni da 115 CV e 150 CV, quest'ultima anche nelle configurazioni DSG e 4Drive. Infine, a seconda degli allestimenti, la dotazione sarà completa dei dispositivi di sicurezza Adaptive Cruise Control predittivo, Pre-Crash Assist, Emergency Assist, Travel Assist, Side Assist ed Exit Assist, senza dimenticare il volante riscaldabile e il parabrezza "all-weather" denominato Climacoat.