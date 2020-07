Nuova Volkswagen Tiguan: la gamma italiana della versione restyling

Di Dario Montrone lunedì 20 luglio 2020

In arrivo ad ottobre, la nuova Volkswagen Tiguan restyling è già in prevendita sul mercato italiano, con la gamma declinata negli allestimenti Life, Elegance ed R-Line

Sul mercato italiano è partita la prevendita della nuova Volkswagen Tiguan restyling, il cui debutto è previsto nel corso del mese di ottobre. In vendita al prezzo base di 31.150 euro, la rinnovata SUV compatta della Casa di Wolfsburg avrà la gamma declinata negli allestimenti Life, Elegance ed R-Line. La dotazione di serie standard sarà completa di cruise control adattivo ACC, Lane Assist, Front Assist con frenata d’emergenza, rilevamento pedoni e ciclisti, Side Assist Plus con Rear Traffic Alert e PreCrash, cerchi in lega da 17 pollici, fari a led, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico Climatronic trizona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, autoradio Composition - dotata di OCU (acronimo di Online Connectivity Unit) - con il display touch screen da 6,5 pollici e servizi We Connect Plus.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Volkswagen Tiguan restyling sarà disponibile, inizialmente, con il propulsore a benzina 1.5 TSI - dotato del sistema ACT di disattivazione dei cilindri - da 130 CV o 150 CV di potenza, affiancato dal motore diesel 2.0 TDI - dotato del catalizzatore SCR da 122 CV o 150 CV di potenza. Il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti è previsto in alternativa al cambio manuale a sei marce per il propulsore 1.5 TSI da 150 CV, oppure di serie per il motore 2.0 TDI da 150 CV. Quest'ultimo, inoltre, è proposto anche in abbinamento alla trazione integrale 4Motion. Successivamente, la gamma italiana sarà ampliata con l'unità a gasolio 2.0 TDI da 200 CV, la versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva e la sportiva declinazione R da 320 CV di potenza.

I dettagli degli allestimenti Elegance ed R-Line

Con il supplemento di 1.000 Euro, la nuova Volkswagen Tiguan nell'allestimento Life può essere dotata del pacchetto Tech Pack, completo di dettagli cromati per la carrozzeria, illuminazione dell'abitacolo a colori e sistema multimediale Ready2Discover con il display touch screen da 8,0 pollici, Streaming&Internet ed App Connect Wireless per Apple CarPlay e Android Auto. L'allestimento Elegance, invece, prevede i cerchi in lega da 18 pollici di diametro, i dettagli cromati della carrozzeria, i fari Matrix IQ LIGHT a led, il dispositivo ACC predittivo, il sistema Park Assist, la retrocamera, l'illuminazione dell'abitacolo a colori, il portellone posteriore elettrico, il dispositivo Keyless, il sistema multimediale Discover Media con il display touch screen da 8 pollici, il navigatore satellitare integrato ed i dispositivi Streaming&Internet, App Connect Wireless per Apple CarPlay e Android Auto, la strumentazione digitale Digital Cockpit da 10,25 pollici, più il sistema di rilevamento della segnaletica stradale Dynamic Road Sign Display. Infine, l'allestimento R-Line ha l'equipaggiamento completo di cerchi in lega da 19 pollici, dettagli della carrozzeria di colore nero, sedili sportivi con appoggiatesta integrati e volante sportivo in pelle con i comandi touch.