Seat Tarraco: in arrivo la versione sportiva con il brand Cupra

Di Dario Montrone giovedì 22 ottobre 2020

La nuova Cupra Tarraco, gemella dell'omonima SUV media di Seat ma in chiave più sportiva, potrebbe essere proposta anche con la propulsione ibrida Plug-In



Dopo la SUV compatta Ateca, anche la SUV di medie dimensioni Seat Tarraco dovrebbe essere proposta nella versione sportiva con il brand Cupra. La nuova Cupra Tarraco potrebbe essere svelata nel corso del prossimo anno, ma la commercializzazione partirà nel 2022. Inizialmente, la vettura sarà disponibile con il motore a benzina 2.0 TSI da 245 CV di potenza e 370 Nm di coppia massima, abbinato sia alla trazione integrale 4Drive che al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti.

Inoltre, non è escluso che la gamma della Cupra Tarraco possa comprendere anche la configurazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva e 400 Nm di coppia massima, grazie all'abbinamento tra il propulsore 1.4 TSI a benzina e l'unità elettrica dedicata, senza dimenticare il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sei rapporti.

Le altre novità imminenti

Per quanto riguarda la Seat Tarraco, nel 2021 dovrebbe debuttare la declinazione eHybrid da 204 CV di potenza complessiva, molto probabilmente solo in abbinamento all'allestimento sportivo FR. Intanto, la gamma è stata aggiornata con la motorizzazione diesel 2.0 TDI da 200 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, disponibile esclusivamente nella configurazione con la trazione integrale 4Drive e il cambio sequenziale DSG a doppia frizione. In vendita sul mercato italiano da 45.850 euro con l'allestimento Xcellence e 46.700 euro con l'allestimento FR, raggiunge la velocità massima di 210 km/h e accelera da 0 a 100 in 7,8 secondi.