Cupra Ateca: ecco la SUV sportiva nella versione restyling

Di Dario Montrone martedì 23 giugno 2020

Confermato il motore 2.0 TSI da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima che consente alla rinnovata Cupra Ateca di raggiungere la velocità massima di 247 km/h, accelerando da 0 a 100 in soli 4,9 secondi

La Cupra Ateca, modello 'alter ego' in chiave sportiva dell'omonima SUV compatta di Seat, è stata sottoposta anch'essa al restyling di metà carriera che prevede alcune innovazioni dal punto di vista stilistico, sia per la carrozzeria che per l'abitacolo. Tra le novità figurano i nuovi cerchi in lega da 19 pollici di diametro, più l'aggiornato sistema multimediale con il display touch screen da 9,2 pollici, nonché i sedili sportivi avvolgenti Bucket con i supporti laterali in PVC e le cuciture a contrasto di colore rame.

Per quanto riguarda la meccanica, la rinnovata Cupra Ateca è equipaggiata con il confermato motore a benzina 2.0 TSI da 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima che consente di raggiungere la velocità massima di 247 km/h, accelerando da 0 a 100 in soli 4,9 secondi. Inoltre, sono previsti il cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti, la trazione integrale 4Drive e il dispositivo DCC dotato di regolazione adattiva dell'assetto sportivo.

Optional per la massima personalizzazione e sportività

La dotazione di serie della nuova Cupra Ateca restyling comprende anche i dispositivi di sicurezza Pre-Crash Assist, Adaptive Cruise Control, Travel Assist, Emergency Assist, Side Assist ed Exit Assist. La lista degli optional, invece, prevede il volante sportivo Cupra con il pulsante di avviamento del motore e la selezione della modalità di guida Cupra, l'impianto di scarico Akrapovic, gli interni in pelle Genuine Cupra di colore Petrol Blue ed i cerchi in lega Sport Black e Copper.