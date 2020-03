Seat: al debutto le nuove Tarraco FR e Ateca FR Black Edition

Di Dario Montrone martedì 10 marzo 2020

Ecco la SUV di medie dimensioni Seat Tarraco FR, introdotta assieme alla SUV di dimensioni compatte Ateca FR Black Editon.

Sul mercato italiano debutta la Seat Tarraco nell'allestimento FR, assieme alla versione speciale FR Black Edition della Seat Ateca. Entrambe sono disponibili con le seguenti motorizzazioni: 1.5 TSI a benzina da 150 CV di potenza, anche con il cambio sequenziale DSG a doppia frizione: 2.0 TSI di pari alimentazione da 190 CV, solo nella configurazione 4Drive DSG con la trazione integrale; 2.0 TDI a gasolio, nelle versioni da 150 CV (anche nelle declinazioni DSG e 4Drive DSG) e 190 CV (solo nella configurazione 4Drive DSG).

La nuova Seat Tarraco FR, in vendita da 36.250 euro, è riconoscibile per i passaruota allargati, lo spoiler posteriore, i terminali di scarico specifici, i cerchi in lega dedicati da 19 o 20 pollici di diametro e la gamma cromatica ampliata alla colorazione Cosmo Grey. Inoltre, sono previste anche altre novità per tutta la gamma della SUV spagnola di medie dimensioni, come il nuovo lettering Tarraco e il nuovo volante multifunzione in pelle.



Tra le altre caratteristiche della nuova Seat Tarraco FR figurano i sedili sportivi Bucket anteriori con le rifiniture in PVC e la pedaliera sportiva in alluminio, mentre la dotazione di serie è completa anche di display touch screen da 8,0 pollici con il navigatore satellitare integrato ed i dispositivi Park Assist, Kessy Entry, Seat Drive Profile e cruise control adattivo.

La nuova Seat Ateca FR Black Edition, invece, è proposta al prezzo base di 30.450 euro. Esteticamente, è riconoscibile per i cerchi in lega Aneto Black da 19 pollici di diametro, nonché per la tinta nera che caratterizza la calandra e gli specchietti retrovisori esterni. Inoltre, il colore nero lucido è presente anche nell'abitacolo per le bocchette di aerazione, il pomello della leva del cambio, la cornice del display touch screen da 8,0 pollici con il navigatore satellitare integrato e le maniglie delle portiere anteriori. Infine, la specifica dotazione di serie comprende anche i fari Full Led, gli interni in microfibra Ultra Dinamica di colore nero, i mancorrenti sul tetto anch'essi di colore nero e i vetri posteriori oscurati.