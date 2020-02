Volkswagen Touareg R: la SUV sportiva ibrida Plug-In

Di Dario Montrone martedì 25 febbraio 2020

Grazie alla propulsione ibrida Plug-In denominata eHybrid, la nuova Volkswagen Touareg R può contare sulla potenza complessiva di 462 CV.

Ecco la nuova Volkswagen Touareg R, inedita versione sportiva della grande SUV di Wolfsburg che sarà presentata ufficialmente al Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, mentre la commercializzazione partirà nel corso del secondo semestre. In questa declinazione, la vettura prevede il motore a benzina 3.0 TSI V6 da 340 CV di potenza, il propulsore elettrico da 136 CV di potenza, la trazione integrale 4Motion, il cambio automatico Tiptronic ad otto rapporti e la batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh.

Grazie al sistema eHybrid a propulsione ibrida Plug-In, la nuova Volkswagen Touareg R può contare su 462 CV di potenza complessiva e 700 Nm di coppia massima. Inoltre, è prevista anche la modalità di guida E-Mode a propulsione elettrica che consente di raggiungere la velocità massima di 140 km/h a 'zero emissioni'. La sportiva SUV di Wolfsburg è dotata anche del sistema 4Motion Active Control con le modalità di guida Eco, Comfort, Normal e Sport, senza dimenticare le modalità Offroad e Snow per la guida in fuoristrada.



Esteticamente, la nuova Volkswagen Touareg R è riconoscibile per il pacchetto Black Style con le grandi prese d'aria e gli elementi della carrozzeria di colore nero, i cerchi in lega Braga bicolore da 20 pollici di diametro, il tetto apribile panoramico, i fari posteriori bruniti e i terminali di scarico trapezoidali. L'abitacolo, invece, è caratterizzato dal pacchetto R-Line con gli interni in pelle Vienna di colore nero con le cuciture a contrasto di colore Crystal Grey e il logo R sui poggiatesta, nonché dagli inserti di colore Silver Wave.

La dotazione di serie della nuova Volkswagen Touareg R è completa anche di climatizzatore automatico quadrizona Air Care Climatronic, fari a led IQ Light Matrix, Innovision Cockpit con il quadro strumenti Digital Cockpit da 12,0 pollici e il sistema multimediale Discover Premium con il display touch screen in TFT da 15,0 pollici. Tra gli optional, invece, figurano i cerchi in lega Suzuka da 21 pollici ed Estoril da 22 pollici, la speciale colorazione Lapiz Blue Metallic, gli interni in pelle Puglia di colore nero con il trattamento ad olio di oliva e le cuciture a contrasto di colore Sepang Blue e l'impianto stereo Dynaudio da 780W, più i dispositivi Trailer Assist e Travel Assist, quest'ultimo attivo finanche a 250 km/h.