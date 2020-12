Volvo XC100: nuove indiscrezioni sul maxi SUV svedese

La gamma delle SUV di Volvo non resterà limitata agli attuali modelli XC40, XC60 ed XC90, dato che oltre alla piccola XC20 sarebbe allo studio anche la grande XC100. Quest’ultima sarà svelata quasi certamente nel corso del 2022, ma la commercializzazione partirà l’anno seguente. Nota al momento come modello V616, condividerà la piattaforma modulare SPA2. Inoltre, sarà proposta solo nella versione elettrificata con le tecnologie Mild Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, nonché Recharge Electric a propulsione elettrica.

L’inedita Volvo XC100 dovrebbe competere con le tedesche Mercedes-Benz GLS e BMW X7, soprattutto su mercati chiave come Cina e Stati Uniti. A livello di dimensioni, la lunghezza dovrebbe ammontare a circa 550 cm, ovvero trenta centimetri in più della nuova XC90 che misurerà circa 520 cm. L’abitacolo, invece, avrà la configurazione a sette posti, mentre il prezzo base sul mercato italiano non sarà inferiore ai 90.000 euro.

Tuttavia, tra le ultime indiscrezioni sulla nuova Volvo XC100 figura l’ipotesi che possa adottare lo stile da SUV coupé, con la carrozzeria più aerodinamica rispetto alla XC90, di cui rappresenterà la variante sportiva. Infatti, se il costruttore svedese dovesse optare per questa soluzione, la vettura potrebbe essere caratterizzata dalla sigla C90.