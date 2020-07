BMW X7: la versione speciale Dark Shadow Edition

Di Dario Montrone venerdì 24 luglio 2020

Ecco la BMW X7 Dark Shadow Edition, nuova versione speciale in serie limitata della Super SUV del costruttore bavarese

Il prossimo mese di agosto, presso l'impianto statunitense di Spartanburg, partirà la produzione della BMW X7 Dark Shadow Edition, nuova versione speciale della Super SUV del costruttore bavarese, allestita dall'atelier BMW Individual e prodotta in soli 500 esemplari in serie numerata. Esteticamente, è riconoscibile per la carrozzeria di colore Frozen Arctic Grey Metallic e le cromature High Gloss Shadow Line di colore nero.

Inoltre, la speciale declinazione Dark Shadow Edition della BMW X7 è dotata anche di vetri oscurati, pacchetto sportivo M Package, cerchi in lega M da 22 pollici di colore Jet Black opaco con le razze a V e impianto di scarico dedicato. L'abitacolo, invece, prevede gli interni in pelle Merino bicolore Night Blue e Black con le cuciture a contrasto, il cielo in Alcantara di colore Night Blue, la plancia e i braccioli delle porte in pelle Nappa di colore Night Blue, nonché gli inserti in alluminio Fineline Black e in Piano Black.

Tutte le motorizzazioni e altre novità

La nuova BMW X7 Dark Shadow Edition sarà proposta nelle versioni a benzina xDrive40i da 340 CV ed M50i da 530 CV di potenza, affiancate dalle declinazioni diesel xDrive30d da 265 CV, xDrive40d da 340 CV ed M50d da 400 CV di potenza. Infine, per la configurazione standard della BMW X7 è stata ampliata la gamma cromatica con le nuove tinte Urban Green e Grigio Telesto Metallic, disponibili anche per i modelli X5 ed X6.