BMW X5 Timeless Edition: la versione speciale realizzata con Alcantara

Di Dario Montrone venerdì 7 febbraio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova BMW X5 Timeless Edition, versione speciale in serie limitata dedicata al mondo offroad e dotata di interni in Alcantara®.

Ecco la BMW X5 nella nuova versione speciale Timeless Edition, realizzata in collaborazione con l'atelier Alcantara®. Protagonista degli Open Week End in programma questo fine settimana dei giorni 8 e 9 febbraio presso le concessionarie ufficiali di BMW, questa speciale declinazione della SUV bavarese sarà prodotta in serie limitata, in quanto disponibile in soli 50 esemplari esclusivamente per il mercato italiano.

La nuova BMW X5 Timeless Edition è dotata, ovviamente, di interni in Alcantara® di colore nero, nella versione plain con il design forato di colore grigio e le impunture a contrasto in tinta con la carrozzeria che sarà proposta solo nella colorazione Mineral White. Nello specifico, lo speciale materiale di rivestimento è stato utilizzato per i sedili anteriori e posteriori, il padiglione, i pannelli delle porte e il bracciolo centrale sia anteriore che posteriore.



Tra le specifiche della nuova BMW X5 Timeless Edition figurano anche la scritta elettrosaldata "Powered by Alcantara" e l'etichetta serigrafata "Timeless Edition #/50" sul poggiatesta del sedile passeggero anteriore, mentre la dotazione di serie comprende anche la borsa da viaggio di Alcantara® con gli stessi materiali e stili utilizzati per l'abitacolo.

Infine, la nuova BMW X5 Timeless Edition è dotata anche di pedane laterali in alluminio con inserti in gomma, sospensioni ad aria, differenziale sportivo MSport, dispositivo Integral Active Steering e pacchetto xOffroad con le modalità xSand, xRocks, xGravel ed xSnow per la guida in fuoristrada. Per quanto riguarda le motorizzazioni, è previsto solo il propulsore diesel 3.0d TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 265 CV di potenza della configurazione xDrive30d.