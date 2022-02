Una Tesla Model S, affidata al software di guida autonoma Autopilot, si è schiantata contro una macchina della Polizia. La scena è stata ripresa dalla dashcam di un’altra vettura, ferma ai margini dell’autostrada, in un’area dove precedentemente si era verificato un incidente. I fotogrammi rilasciati dalle autorità della Carolina del Nord non inquadrano l’auto elettrica della casa di Palo Alto, rimasta fuori dal campo d’azione della piccola videocamera di bordo.

Ben visibili, invece, le conseguenze patite dalla Dodge Charger delle forze dell’ordine, colpita in pieno dalla Tesla Model S. Al volante dell’auto elettrica c’era un medico che, a quanto pare, stava guardando un film allo smartphone. Evidentemente il tizio si sentiva al sicuro col pilota automatico, ma ha fatto male i calcoli. La sua imprudenza poteva costare la vita a diverse persone.

Model S confusa: cosa sarà successo?

Forse sono state le luci stroboscopiche delle macchine della polizia ad accecare completamente le telecamere dell’auto elettrica di Elon Musk. La versione più aggiornata del software dell’Autopilot dovrebbe consentire di superare meglio simili situazioni, ma l’attenzione umana fa sempre la differenza. Meglio usare tutte le precauzioni. La Dodge Charger di pattuglia su cui è piombata la Tesla Model S era parcheggiata vicino all’altra vettura della polizia che ha ripreso la scena.

Immediatamente dopo l’impatto, un agente si è buttato a destra, spingendo con lui un collega. Così ha salvato anche la sua vita. Poteva essere una strage. Gli uomini delle forze dell’ordine, come già anticipato, si trovavano lì per indagare su un altro incidente. Il medico è stato arrestato per guida distratta e pericolosa. Questa non è la prima volta che una Tesla con il pilota automatico si schianta contro un veicolo di emergenza.